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Miguel Bosé sorprende con visita a Guatemala

  • Por Selene Mejía
22 de abril de 2026, 13:31
Miguel Bose estará pronto en Guatemala. (Foto: Miguel Bosé)

Miguel Bose estará pronto en Guatemala. (Foto: Miguel Bosé)

Miguel Bosé dará un show en Guatemala para celebrar sus éxitos junto a sus fans nacionales. 

OTRAS NOTICIAS: Tini Stoessel visitará Guatemala con "Futtura"

El español que rompió con los moldes de la música pop en los 70s viene con su "Importante Tour 2026".

"Morenamia", "Amante bandido", Nena" y "Si tú no vuelves", vuelven a ser interpretadas por el grande cantautor y compositor. 

miguel bosé

El Importante Tour 2026

Marca el regreso de Bosé a los escenarios, recorriendo Sudamérica, Centroamérica y México con un espectáculo renovado que celebra su trayectoria.

Miguel Bosé

El cantante, compositor y actor hispano-italiano cuenta con más de 60 millones de discos vendidos. Es hijo del torero Luis Miguel Dominguín y la actriz Lucía Bosé, alcanzó fama mundial desde los años 70 con éxitos como "Linda" y "Bandido".

Creció en Madrid en un entorno artístico, estudió danza y actuación en Londres, París y Nueva York. Inició su carrera en 1971 como actor, pero su salto a la música se dio en 1975-1977, apoyado por Camilo Sesto, lanzando su álbum debut "Linda".

En los años 80 dio un giro a su estilo con el álbum Bandido (1985), consolidándose con un sonido más maduro y experimental.

Fecha y lugar

Sábado, 9 de mayo de 2026 a partir de las 09:00 p. m. en Explanada 5 (12 Avenida y Calle Mariscal Cruz, zona 5).

Precios

Mesas AMEX Q1,665.00

Mesas Black Q1,365.00

Mesas VIP Q1,050.00

Mesas oro  Q830.00

Las entradas están disponibles en Eticket aquí

MIRA: 

 

 

 

  

 

 

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