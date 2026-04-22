Miguel Bosé sorprende con visita a Guatemala

Miguel Bosé dará un show en Guatemala para celebrar sus éxitos junto a sus fans nacionales.
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El español que rompió con los moldes de la música pop en los 70s viene con su "Importante Tour 2026".
"Morenamia", "Amante bandido", Nena" y "Si tú no vuelves", vuelven a ser interpretadas por el grande cantautor y compositor.
El Importante Tour 2026
Marca el regreso de Bosé a los escenarios, recorriendo Sudamérica, Centroamérica y México con un espectáculo renovado que celebra su trayectoria.
Miguel Bosé
El cantante, compositor y actor hispano-italiano cuenta con más de 60 millones de discos vendidos. Es hijo del torero Luis Miguel Dominguín y la actriz Lucía Bosé, alcanzó fama mundial desde los años 70 con éxitos como "Linda" y "Bandido".
Creció en Madrid en un entorno artístico, estudió danza y actuación en Londres, París y Nueva York. Inició su carrera en 1971 como actor, pero su salto a la música se dio en 1975-1977, apoyado por Camilo Sesto, lanzando su álbum debut "Linda".
En los años 80 dio un giro a su estilo con el álbum Bandido (1985), consolidándose con un sonido más maduro y experimental.
Fecha y lugar
Sábado, 9 de mayo de 2026 a partir de las 09:00 p. m. en Explanada 5 (12 Avenida y Calle Mariscal Cruz, zona 5).
Precios
Mesas AMEX Q1,665.00
Mesas Black Q1,365.00
Mesas VIP Q1,050.00
Mesas oro Q830.00
Las entradas están disponibles en Eticket aquí.
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