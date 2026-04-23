El "Fantasma" Figueroa, técnico crema, rompe el silencio y no se guarda nada

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Luego de 81 días de no hablar con la prensa, el técnico Marco Antonio Figueroa, quien ya cumplió con la misión de salvar la categoría con Comunicaciones, rompió el silencio y dejó varias declaraciones llamativas en Tigo Sports, que aquí recopilamos por tema.

Motivo del silencio

Hay muchos periodistas que no lo son, son creadores de contenido que andan con su teléfono, ellos desinforman a la gente.

Desde que llegué he tenido mucho conflicto con ellos. Por eso no hablo, prefiero trabajar y preocuparme de mis cosas. Tuvimos partidos muy difíciles, fue una transición de 20 puntos (en el torneo anterior) a 35.

Rumores, nada más

Mi relación con los jugadores es profesional, yo no vine a hacer amigos, vine a hacer a un equipo jugar. Logré que todos trabajaran. El que jugara era decisión mía. Los minutos que tienen fue porque se los ganaron, yo no le regalé nada a nadie. Ellos con su trabajo y entrenamiento han hecho que Comunicaciones esté libre de descensos.

Muchos desinforman que yo tengo broncas con los jugadores... Yo hasta en mi casa tengo problemas, porque soy un tipo derecho, trabajador y disciplinado.

Minutos a juveniles

Planificamos cuatro meses, no por partido. Teníamos que ganar algunos partidos sin menores; o como Camacho que se lesionó en el clásico, pudo haber entrado otro juvenil, pero nosotros priorizamos hacerle partido a Municipal.

Para este último partido (contra Malacateco) con dos juveniles sumamos 180 minutos y quedamos libres de todo. Si tú pones cuatro juveniles, no sumas más minutos.

"El Fastama" ROMPIÓ el silencio

Esta noche en #TSN, no los busques en otro lugar, porque no lo tiene NADIE. Te esperamos a partir de las 7pm. Canal 6/706 HD. #AOtroNivel #Comunicaciones pic.twitter.com/UXUTIhTzL5 — Tigo Sports GT (@TigoSportsGt) April 22, 2026

El futuro

Para los detractores, tengo contrato hasta diciembre... Y según el jefe, se va a respetar. Voy a seguir acá, y voy a seguir sin hablar, porque mientras no tenga la obligación no lo voy a hacer. Yo hablo cuando yo quiero.

El próximo torneo se van a quedar jugadores que tienen que ser capaces de aguantar la presión que tiene este equipo.

Espero irme de aquí con regalos en diciembre.

Los refuerzos

Voy a aclarar, los jugadores que llegaron de última hora vinieron porque no pudieron llegar otros hace dos meses.

Cuando se fue Lom nos desajustó el engranaje. Íbamos a traer a un uruguayo, pero que quería contrato por un año, un argentino que no, otro colombiano que no; y Vuletich... me habló su representante y me dijo que podía firmar hasta mayo. De tener a alguien que nos puede ayudar, a no tener, es mejor tener.

Los jugadores que han llegado es porque no había más en el mercado. Nosotros quisiéramos tener a Messi Ronaldo, Rivaldo o Ronaldinho, pero no había mucho en el mercado. Pero logramos convencer a los que tenemos, y con ellos vamos a luchar por darle la 33 al club. El objetivo principal ya se logró, todo lo que viene de más, será un premio al esfuerzo.

A la afición

Es muy gratificante tener el apoyo de gente que se sienta detrás de una portería y que dá aliento todos los partidos. Solamente agradecimiento para ellos.

Comunicaciones no es de ningún jugador, aunque tenga muchos años, es de la gente y del dueño.