Ricardo Arjona presume el chirmol guatemalteco

¡Esto no lo tiene Argentina! dijo Arjona al contar que se prepara para su gira por el Sur, con un churrasquito con "chirmol" guatemalteco.
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Ricardo disfruta de su descanso en casa, preparando carnita asada y esta salsa hecha en Guatemala no puede faltar en su mesa.
"Estamos entrenando para ir al Sur y entonces hay que decirlo, esto no lo tienen en Argentina, los que me van a criticar a mi, esto no es chimuchurri, me van a matar, este se llama chirmol, el chirmolito guatemalteco", dijo.
Además de esto, el cantautor también mostró su práctica de basquetbol y sus ensayos en la comodidad de su casa.
"Algunos se preparan para el mundial en el norte. Yo entreno para estar listo en el sur. Cosas que pasan", escribió.
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