Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Ricardo Arjona presume el chirmol guatemalteco

  • Por Selene Mejía
22 de abril de 2026, 15:14
Arjona
Ricardo Arjona habló del popular sazonador de su país para los churrasquitos. (Foto: Ricardo Arjona)

Ricardo Arjona habló del popular sazonador de su país para los churrasquitos. (Foto: Ricardo Arjona)

¡Esto no lo tiene Argentina! dijo Arjona al contar que se prepara para su gira por el Sur, con un churrasquito con "chirmol" guatemalteco. 

OTRAS NOTICIAS: La noche que Ricardo Arjona disfruta Broadway en Gaby Moreno

Ricardo disfruta de su descanso en casa, preparando carnita asada y esta salsa hecha en Guatemala no puede faltar en su mesa. 

"Estamos entrenando para ir al Sur y entonces hay que decirlo, esto no lo tienen en Argentina, los que me van a criticar a mi, esto no es chimuchurri, me van a matar, este se llama chirmol, el chirmolito guatemalteco", dijo. 

Además de esto, el cantautor también mostró su práctica de basquetbol y sus ensayos en la comodidad de su casa. 

"Algunos se preparan para el mundial en el norte. Yo entreno para estar listo en el sur. Cosas que pasan", escribió. 

MIRA: 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar