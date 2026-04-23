Colocan la primera piedra en construcción de mega foro "Distrito Futeca"

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Oficialmente inicia la construcción de "Distrito Futeca" proyecto urbano esperado para los fanáticos del deporte y los espectáculos en el país.

Este 22 de abril se celebra la colocación de la primera piedra e inicia la realización del complejo que cuenta una inversión de inversión de US$350 millones y más de 380,000 m2 de construcción.

Foto: Estuardo Paredes.

El área integrará un centro comercial, un hotel internacional y el venue multiusos más grande del país donde se darán cita artistas de talla mundial.

Foro Futeca será un Venue Multiusos para albergar hasta 21 mil personas en modalidad deportiva y hasta 35 mil en formato concierto o eventos masivos con Salones de convenciones y auditorios para eventos corporativos, Anfiteatro y espacios para ferias, congresos y exposiciones e Infraestructura de primer nivel diseñada para eventos empresariales, además de un Parque urbano para recreación y esparcimiento.

Foto: Estuardo Paredes.

Galería Futeca, un Centro Comercial 83 mil m2 de construcción que redefine el estándar comercial en Guatemala, integrará comercio, gastronomía, servicios financieros, supermercado, entretenimiento, espacios deportivos y bienestar.

Hotel Intercontinental, de categoría internacional con 150 habitaciones, diseñado para atraer visitantes nacionales e internacionales y posicionar a Guatemala como un destino de negocios y turismo de alto nivel.

Ambos se conectan a través de una plaza abierta diseñada para la convivencia, la realización de eventos y la programación cultural.

Futeca Corporación informó acerca del entusiasmo por el inicio de esta obra grande en el país enfocada en el entretenimiento.

"Es un proyecto que marcará un antes y un después y se convertirá en un ícono en la región... una iniciativa que busca abrir nuevas oportunidades para Guatemala, atrayendo inversión, dinamismo económico y eventos de talla mundial', destacó Javier Arzú, fundador de Futeca Corporación.

"Gracias por ser parte de este sueño, gracias por hacerlo suyo y gracias Guatemala por permitirnos construir algo que esté verdaderamente a su altura", dijo Arzú al celebrar la puesta de la primera piedra.

Foto: Estuardo Paredes.

Ubicación

Se encuentra entre las zonas 5 y 10 de la Ciudad de Guatemala, en un área de siete manzanas de terreno, propiedad del Instituto de Previsión Militar (IPM).

Con acceso a múltiples vías principales y cercanía a centros educativos, corporativos y comerciales. Este fue seleccionado por el IPM como ganador de un riguroso proceso de evaluación, tras competir con finalistas de alto nivel, firmando un contrato de arrendamiento a 50 años.

Foto: Estuardo Paredes.

El proyecto busca captar los más de 50 eventos internacionales (de entretenimiento, empresariales y deportivos) que se pierden cada año en el país por la falta de un sitio adecuado.

El proyecto cuenta con la participación de la firma internacional HKS Architects, reconocida por Fast Company como la firma de arquitectura más innovadora del mundo en 2026, sus recintos más emblemáticos son el SoFi Stadium en Los Ángeles, el AT&T Stadium en Dallas con una superficie de 3.1 millones de pies cuadrados y el U.S. Bank Stadium en Minnesota. A nivel local, el diseño y ejecución se desarrolla en conjunto con AS Arquitectura.

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Foto: Estuardo Paredes.