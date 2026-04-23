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Leve lluvia podría afectar el tránsito en Villa Nueva este jueves

  • Por Reychel Méndez
23 de abril de 2026, 06:56
El cambio de clima podría afectar el paso de vehiculos en el área. (Foto: Shutterstock)

El cambio de clima podría afectar el paso de vehiculos en el área. (Foto: Shutterstock)

Autoridades de tránsito recomiendan transitar con precaución.

OTRAS NOTICIAS: Para este jueves se esperan elevadas temperaturas y fuertes tormentas

La llovizna sorprendió a varios sectores de Villa Nueva por lo que la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva a través de material audiovisual dio algunas recomendaciones.

Dalia Santos, Vocera de la PMT indicó en el video que estas lluvias podrían afectar especialmente a motoristas debido a que la cinta asfáltica al estar mojada podría desestabilizar a los vehículos de dos ruedas y provocar percances viales.

Asimismo, recomendaron que se transite con precaución y salir con tiempo de anticipación para circular con tranquilidad y tomando las vías que más favorezcan. 

El tránsito por el sector podría verse afectado debido a las condiciones climáticas de este jueves.

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