Leve lluvia podría afectar el tránsito en Villa Nueva este jueves

Autoridades de tránsito recomiendan transitar con precaución.
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La llovizna sorprendió a varios sectores de Villa Nueva por lo que la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva a través de material audiovisual dio algunas recomendaciones.
Dalia Santos, Vocera de la PMT indicó en el video que estas lluvias podrían afectar especialmente a motoristas debido a que la cinta asfáltica al estar mojada podría desestabilizar a los vehículos de dos ruedas y provocar percances viales.
Asimismo, recomendaron que se transite con precaución y salir con tiempo de anticipación para circular con tranquilidad y tomando las vías que más favorezcan.
El tránsito por el sector podría verse afectado debido a las condiciones climáticas de este jueves.