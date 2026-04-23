¡In fraganti! Lo descubren abriendo un auto en plaza de San Cristóbal (video)

El hombre fue sorprendido y capturado en plena plaza.
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Durante la tarde del miércoles se registró un incidente en una plaza comercial de San Cristóbal, ubicada en el bulevar principal, zona 8 de Mixco.
Un hombre fue sorprendido mientras robaba en el interior de un auto que estaba estacionado.
Cuando los elementos de seguridad lo descubrieron, de inmediato lo sometieron y llamaron a las autoridades.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar y lograron capturarlo dentro de la plaza.
El hombre fue identificado como Juan "N", de 35 años, quien cuenta con una orden de captura por el delito de hurto agravado, de fecha 9 de junio del 2025, emitido por un juzgado de Guatemala.
La captura
Un vecino del sector, que estaba en el segundo nivel de la plaza, logró captar el momento de la captura: