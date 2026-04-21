Fallece Ricardo de Pascual, actor de “El Chavo del Ocho”

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El cómico Ricardo de Pascual quien participó en varios episodios del "Chavo del Ocho", falleció el 21 de abril a los 85 años.

La Asociación Nacional de Actores de México informó de la lamentable pérdida. "Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD".

Según medios mexicanos el famoso padecía una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), afección progresiva e incurable que causa dificultad severa para respirar.

Foto: El Chavo del Ocho.

Trayectoria

El actor se integró al elenco de Roberto Gómez Bolaños, con personajes secundarios como el "Señor Calvillo" en el episodio donde el Señor Barriga quiere vender la vecindad.

También interpretó al "Señor Hurtado", un vecino de la vecindad que robaba objetos, como planchas de ropa y hasta ropa interior. Cuando se da cuenta de que El Chavo había rezado para que se volviera una buena persona, este devuelve todo lo robado y le compra una torta de jamón.

Foto: El chavo.

Trabajó como mesero en la fonda de Doña Florinda en los capítulos posteriores a la salida de Ramón Valdés y Carlos Villagrán y participó en dos sketches del 'Chapulín Colorado'.

Estuvo en "Odisea Burbujas", "El Tesoro del Saber", "La Familia P.Luche", "Anabel", "Vecinos" y "Una familia de diez", además de dramas como "Mujer, casos de la vida real" y "La rosa de Guadalupe".

Foto: El chavo del ocho.

Participó en más de 15 telenovelas y películas como 'Corrupción', 'La casada es mi mujer' y 'Sonámbulo', todas coincidiendo en sus etapas de trabajo con Roberto Gómez Bolaños.

A mediados de julio de 2025, con toda la controversia que provocó el estreno de la teleserie 'Chespirito: sin querer queriendo', el actor mexicano opinó: "Hay muchas verdades, muchas mentiras.

Foto: Oficial.

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