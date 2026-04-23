José Mourinho vuelve a sonar para dirigir al Real Madrid la próxim

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El posible regreso de José Mourinho al Real Madrid vuelve a ponerse sobre la mesa y ya se maneja como una alternativa seria para dirigir al equipo en la próxima temporada.

La opción toma fuerza en un contexto de dudas tras una campaña que, si no hay cambios drásticos, terminaría sin títulos y obligará a tomar decisiones en la dirigencia encabezada por Florentino Pérez.

El futuro de Álvaro Arbeloa está en el aire, lo que abre el abanico de opciones en el banquillo. En ese escenario aparece el portugués, un técnico que ya conoce la casa y cuya etapa entre 2010 y 2013 dejó una huella marcada por su carácter y competitividad.

⚪️ ¿QUIERE MBAPPÉ a MOURINHO en el BANQUILLO del MADRID?



Ojo al 'me gusta' que ha dado en una publicación que habla del regreso del portugués. pic.twitter.com/S1ojIBkCj4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 22, 2026

El tema ha ganado ruido también fuera de los despachos. En redes sociales se reavivó la conversación tras una publicación que analizaba el rendimiento de Cristiano Ronaldo bajo las órdenes del portugués y lo proyectaba junto a Kylian Mbappé. El detalle que encendió las especulaciones fue la reacción del propio francés, que no pasó desapercibida.

De acuerdo con distintos reportes de medios españoles y Fabrizio Romano, el agente Jorge Mendes ya habría puesto la opción sobre la mesa de la directiva merengue.

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La posibilidad de apostar por un entrenador con experiencia en escenarios de máxima exigencia resulta atractiva, aunque la decisión final dependerá del proyecto deportivo que el club quiera definir para la siguiente etapa.