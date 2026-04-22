Todo sobre el formulario DS-160 para renovar visa estadounidense.

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Descubre los pasos para renovar la visa de Estados Unidos en Guatemala y los requisitos clave para la exención de entrevista consular.

Aprende a completar el formulario DS-160 y gestionar tu trámite en la sede de la embajada ubicada en la zona 16. Si tu visa americana venció en los últimos 12 meses, podrías calificar para renovar sin cita, optimizando tu proceso migratorio de forma segura para tus próximas vacaciones.





Toma en cuenta la fecha en que se vence tu visa. (Foto: Archivo)

Si tu visa norteamericana está vencida o próxima a vencer, es recomendable iniciar el trámite de renovación con anticipación para evitar contratiempos al momento de viajar, ya sea por vacaciones o emergencias.

Los funcionarios consulares se reservan el derecho de solicitar una entrevista a cualquier solicitante. Foto: Archivo)

A continuación, te presentamos los pasos y requisitos para el proceso de renovación de visa estadounidense.

Antes de iniciar, toma en cuenta que en algunos casos no se requiere entrevista consular. Esto se determina según las respuestas que el solicitante proporcione durante el proceso de programación de citas.

No obstante, los funcionarios consulares se reservan el derecho de solicitar una entrevista personal a cualquier solicitante, si lo consideran necesario.





Quienes califican recibirán instrucciones sobre cómo enviar o dejar sus documentos. (Foto: Archvo)

Quienes califiquen para la exención de entrevista recibirán instrucciones específicas sobre cómo enviar o entregar sus documentos en la sección consular seleccionada, a través del sitio: https://ais.usvisa-info.com/es-gt/niv/information/niv.

Requisitos

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, para ser elegible al procesamiento de renovación sin entrevista, los solicitantes deben cumplir con algunos o todos los siguientes requisitos: Estar renovando una visa emitida en el mismo país desde donde se solicita.

Asimismo, que la visa aún esté vigente o haya vencido en los últimos 12 meses. Ser ciudadano o residente permanente del país donde se presenta la solicitud. Estar físicamente presente en ese país al momento de realizar el trámite. Que las 10 huellas dactilares hayan sido tomadas cuando se emitió la última visa.

También se requiere que la visa anterior no haya sido reportada como perdida, robada o revocada. Que la solicitud más reciente no haya sido rechazada y cumplir con otros requisitos de elegibilidad según corresponda.





Todo sobre el formulario DS-160 para renovar visa estadounidense.

Pasos para renovar

Si cumples con los criterios anteriores, estos son los pasos a seguir:

1. Ingresa al sitio del Departamento de Estado de EE. UU.: https://ceac.state.gov/genniv/. En esta plataforma deberás llenar el formulario DS-160 con toda la información solicitada.

2. Enviar o entregar la documentación. Según las instrucciones recibidas durante el proceso, podrás enviar la documentación o entregarla en la sede de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, ubicada en Boulevard Austriaco 11-51, Zona 16, Ciudad de Guatemala.

3. Esperar notificación oficial. Es importante mantenerse atento a la respuesta oficial de la Embajada, donde se indicará: Si la renovación fue autorizada, si es necesario presentarse a entrevista, la fecha para recoger el pasaporte con la visa renovada.