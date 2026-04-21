Calle Real: El corredor que unió a las familias más influyentes de San Marcos

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La Calle Real de San Marcos se consolida como el eje histórico y comercial más importante del departamento. Desde su origen colonial hasta la resiliencia tras los terremotos de 1902 y 2012, esta vía resguarda el patrimonio arquitectónico neoclásico y la memoria de familias influyentes.

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En San Marcos, la Calle Real se consolidó desde la época colonial como la principal arteria urbana, conectando directamente con la Calle Real de San Pedro Sacatepéquez y formando un corredor clave para el comercio y la movilidad en la región occidental del país.

Más que una simple vía de tránsito, este espacio fue escenario del crecimiento urbano y social del municipio. En sus alrededores se asentaron las familias más influyentes, lo que la convirtió en un símbolo de prestigio. Documentos del siglo XVIII ya la mencionan como punto de referencia en transacciones comerciales y legales, evidenciando su importancia en los primeros años de organización de la ciudad.

Detalles arquitectónicos diseñados por Enrique Menaldo. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

El recorrido de la calle iniciaba en la alameda que hoy ocupa el parque Bolívar, obra impulsada durante el gobierno de José María Reina Barrios, y se extendía hasta el antiguo cuartel de armas, donde se concentraban instituciones como la municipalidad, la comandancia, la cárcel y el mercado. Este trayecto definía el corazón político, económico y social de San Marcos.

Vista de la Calle Real con cambios urbanos. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

A finales del siglo XIX y principios del XX, la Calle Real reflejaba el auge de la ciudad. Era una vía empedrada, adornada con jardines y palmeras, rodeada de viviendas de estilo neoclásico pertenecientes a familias como los Romano, Ochoa, Barragán, Menaldo, Aguilar y Barrios, algunas de ellas vinculadas al general Justo Rufino Barrios. Estas construcciones daban muestra de una etapa de prosperidad y crecimiento.

Las familias más pudientes se concentraron sobre la Calle Real de San Marcos. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

El terremoto de 1902 marcó un antes y un después en la historia del municipio, obligando a reconstruir gran parte de las edificaciones. A pesar de ello, varias estructuras lograron mantenerse en pie, conservando elementos arquitectónicos originales. Más recientemente, el terremoto de 2012 provocó nuevas pérdidas, dejando vacíos donde antes existían viviendas históricas.

Así lucían las viviendas de antaño sobre la Calle Real. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Entre los inmuebles más representativos destaca el antiguo Gran Hotel, diseñado por el arquitecto Enrique Menaldo, que posteriormente funcionó como clínica del recordado doctor Moisés Villagrán, reconocido por su labor social. Este edificio aún se mantiene como símbolo del esplendor urbano de antaño.

La erupción del volcán Santa María y el Terremoto de 1902 así dejó la Calle Real. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Hoy en día, la Calle Real continúa siendo un referente histórico, aunque transformado por el paso del tiempo. La desaparición de varias casas antiguas plantea retos para la conservación del patrimonio, mientras que las estructuras que aún permanecen en pie resguardan la memoria colectiva de los marquenses.

Como señala el historiador José Campollo, esta vía no solo unió territorios, sino también historias, familias y generaciones, convirtiéndose en un símbolo vivo de la evolución urbana y cultural de San Marcos.