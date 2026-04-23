La experiencia de países donde millones de motos usan etanol

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Así funciona el etanol en países donde millones de motos ya lo usan.

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En buena parte del mundo, el uso de etanol como combustible ya no es una promesa: es una realidad diaria. Países como Brasil o India han incorporado este biocombustible en su matriz energética, incluso en mercados dominados por motocicletas de baja cilindrada.

La experiencia internacional muestra que el etanol no solo es viable, sino que puede ser una alternativa más limpia, más barata y adaptable a distintas tecnologías.

En ese sentido, Brasil es el laboratorio más avanzado del mundo. Si hay un país donde el etanol ha alcanzado escala masiva, es el gigante sudamericano. Desde hace décadas, su política energética ha impulsado combustibles mezclados.

Una caravana de motos se pasea por Sao Paulo, Brasil, luciendo los colores de su país. (Foto: Shutterstock)

Hoy, la gasolina en Brasil contiene alrededor de 27 % de etanol y sus casi 30 millones de motos lo utilizan.

India, el gigante de las motocicletas, es otro gran ejemplo. El país más habitado del mundo ubicado en el corazón de Asia, tiene el segundo parque de motos más grande del planeta: más de 200 millones de unidades, muchas de baja cilindrada (100cc–200cc).

3 millones 308 mil 829 motos estaban registradas a febrero de este año en Guatemala. SAT

India utiliza E15, pero avanza hacia una política de mezcla E20 (20 % etanol), con el objetivo de reducir importaciones de petróleo y emisiones.

Un pequeño comerciante en Rajasthan, India, utiliza su moto para repartir su producto. (Foto: Shutterstock)

Países con más motos en el mundo No. País Cantidad de motos % de etanol que usa 1 China 315 millones 2.3 % 2 India 200 millones 15 % 3 Indonesia 115 millones 0.1 % 4 Vietnam 45 millones 10 % 5 Tailandia 40 millones 10 % 6 Brasil 30 millones 27 %

China e India son, además, de los grandes fabricantes de motos en el mundo con marcas como Zongshen, Lifan, Loncin, CFMoto y Haojue, el primero, y Hero, Bajaj y TVS (Apache), el segundo, todas con gran presencia en Guatemala.