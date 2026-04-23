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La experiencia de países donde millones de motos usan etanol

  • Por Redacción Soy502
23 de abril de 2026, 01:00
El impacto del uso del E10 se verá no solamente en la cantidad de combustible a utilizar, sino además en la eficiencia de este en el motor de tu motocicleta. (Foto: Shutterstock)

El impacto del uso del E10 se verá no solamente en la cantidad de combustible a utilizar, sino además en la eficiencia de este en el motor de tu motocicleta. (Foto: Shutterstock)

Así funciona el etanol en países donde millones de motos ya lo usan.

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En buena parte del mundo, el uso de etanol como combustible ya no es una promesa: es una realidad diaria. Países como Brasil o India han incorporado este biocombustible en su matriz energética, incluso en mercados dominados por motocicletas de baja cilindrada.

La experiencia internacional muestra que el etanol no solo es viable, sino que puede ser una alternativa más limpia, más barata y adaptable a distintas tecnologías.

En ese sentido, Brasil es el laboratorio más avanzado del mundo. Si hay un país donde el etanol ha alcanzado escala masiva, es el gigante sudamericano. Desde hace décadas, su política energética ha impulsado combustibles mezclados.

Una caravana de motos se pasea por Sao Paulo, Brasil, luciendo los colores de su país. (Foto: Shutterstock)
Una caravana de motos se pasea por Sao Paulo, Brasil, luciendo los colores de su país. (Foto: Shutterstock)

Hoy, la gasolina en Brasil contiene alrededor de 27 % de etanol y sus casi 30 millones de motos lo utilizan.

India, el gigante de las motocicletas, es otro gran ejemplo. El país más habitado del mundo ubicado en el corazón de Asia, tiene el segundo parque de motos más grande del planeta: más de 200 millones de unidades, muchas de baja cilindrada (100cc–200cc).

3
millones
308 mil 829 motos estaban registradas a febrero de este año en Guatemala.
SAT

India utiliza E15, pero avanza hacia una política de mezcla E20 (20 % etanol), con el objetivo de reducir importaciones de petróleo y emisiones.

Un pequeño comerciante en Rajasthan, India, utiliza su moto para repartir su producto. (Foto: Shutterstock)
Un pequeño comerciante en Rajasthan, India, utiliza su moto para repartir su producto. (Foto: Shutterstock)

Países con más motos en el mundo
No.PaísCantidad de motos% de etanol que usa
1China315 millones2.3 %
2India200 millones15 %
3Indonesia115 millones0.1 %
4Vietnam45 millones10 %
5Tailandia40 millones10 %
6Brasil30 millones27 %

China e India son, además, de los grandes fabricantes de motos en el mundo con marcas como Zongshen, Lifan, Loncin, CFMoto y Haojue, el primero, y Hero, Bajaj y TVS (Apache), el segundo, todas con gran presencia en Guatemala.

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