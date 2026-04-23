La experiencia de países donde millones de motos usan etanol

Así funciona el etanol en países donde millones de motos ya lo usan.
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En buena parte del mundo, el uso de etanol como combustible ya no es una promesa: es una realidad diaria. Países como Brasil o India han incorporado este biocombustible en su matriz energética, incluso en mercados dominados por motocicletas de baja cilindrada.
La experiencia internacional muestra que el etanol no solo es viable, sino que puede ser una alternativa más limpia, más barata y adaptable a distintas tecnologías.
En ese sentido, Brasil es el laboratorio más avanzado del mundo. Si hay un país donde el etanol ha alcanzado escala masiva, es el gigante sudamericano. Desde hace décadas, su política energética ha impulsado combustibles mezclados.
Hoy, la gasolina en Brasil contiene alrededor de 27 % de etanol y sus casi 30 millones de motos lo utilizan.
India, el gigante de las motocicletas, es otro gran ejemplo. El país más habitado del mundo ubicado en el corazón de Asia, tiene el segundo parque de motos más grande del planeta: más de 200 millones de unidades, muchas de baja cilindrada (100cc–200cc).
India utiliza E15, pero avanza hacia una política de mezcla E20 (20 % etanol), con el objetivo de reducir importaciones de petróleo y emisiones.
|Países con más motos en el mundo
|No.
|País
|Cantidad de motos
|% de etanol que usa
|1
|China
|315 millones
|2.3 %
|2
|India
|200 millones
|15 %
|3
|Indonesia
|115 millones
|0.1 %
|4
|Vietnam
|45 millones
|10 %
|5
|Tailandia
|40 millones
|10 %
|6
|Brasil
|30 millones
|27 %
China e India son, además, de los grandes fabricantes de motos en el mundo con marcas como Zongshen, Lifan, Loncin, CFMoto y Haojue, el primero, y Hero, Bajaj y TVS (Apache), el segundo, todas con gran presencia en Guatemala.