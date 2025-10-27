Drake Bell anuncia show en Guatemala

Drake Bell dio una gran sorpresa al anunciar que su "Latam Tour" incluye a Guatemala.
El cantante y actor estadounidense expresó que visitará el país para un primer encuentro con sus seguidores centroamericanos.
"¡Estoy deseando rockear con ustedes", dijo en el inesperado post en sus redes sociales.
¿Cuándo y dónde?
Drake estará en Guatemala el 11 de diciembre de 2025, en el Teatro Lux, ubicado en el Centro Histórico.
Costo de las entradas
Los boletos comenzarán a venderse el lunes 27 de octubre a partir de las 12:00 del medio día, también se revelará el valor.
Acerca de Drake Bell
Comenzó su carrera como actor en la década de los 90 en la serie cómica "Home Improvement" y fue más conocido en el mundo por su papel de Drake Parker en la serie de Nickelodeon, "Drake & Josh" que protagonizó junto a Josh Peck.
Obtuvo siete "Kids Choice Awards" y un "Teen Choice Awards" a actor revelación en una película por "Superhero Movie".
Protagonizó una trilogía de películas de Nickelodeon basadas en la serie animada Los padrinos mágicos: "A Fairly Odd Movie: Grow Up", "Timmy Turner!", "A Fairly Odd Christmas" y "A Fairly Odd Summer".
Coescribió e interpretó el tema principal de Drake & Josh, "I Found a Way", y en 2005 publicó su primer álbum independiente, "Telegraph".
El segundo, "It's Only Time", editado en 2006 por Universal Motown Records, debutó en el número 81 del Billboard 200, con más de 23 000 copias vendidas en la primera semana.
