El dolor y la tristeza fueron evidentes durante el velatorio de las cuatro víctimas del deslizamiento que destruyó varias viviendas en San Marcos La Laguna, en Sololá.

Las escenas eran desoladoras. Familiares y amigos de las víctimas de la tragedia ocurrida en San Marcos La Laguna, Sololá, no lograban contener la tristeza y el dolor. Cuatro personas fallecieron cuando una roca de grandes dimensiones atravesó su vivienda arrasando con todo a su paso.

El hecho ocurrió a eso de las 19 horas del martes 6 de octubre en la localidad conocida como Barrio 1 de San Marcos La Laguna. Nadie lo esperaba, no estaba ni lloviendo. Sin embargo, una roca de 3 por 5 metros cayó desde lo alto de la montaña destruyendo todo lo que encontraba por su paso.

Las víctimas eran todas familiares del alcalde de la localidad, Vicente Puzul Mendoza. Entre la víctimas está Catarina Mendoza, madre del funcionario; Narciso Puzul Mendoza, hermano; Maribel Puzul Mendoza y su bebé de ocho meses.

De acuerdo con la versión de los vecinos, la familia se encontraba cenando al momento de la tragedia. Pese a que habían sido advertidos del riesgo de vivir en el lugar desde hacía 20 años, esa noche nadie esperó que hubiera un deslizamiento, pues la noche era tranquila y no había lluvia.

Las cuatro víctimas de la tragedia de San Marcos La Laguna, Sololá, fueron veladas en el salón comunal del municipio. (Foto: Wilder López/Soy502)

Los sobrevivientes de la familia no se encontraban en su hogar al momento en que cayó la "roca gigante". Carmen Mendoza Sacoy, esposa de Vicente Puzul se encontraba en una actividad familiar y era acompañada por su hija Nely Puzul. En el velatorio ninguna de las dos encontraba consuelo. Ambas se aferraban a los féretros y a las fotografías ubicadas en el lugar.

"¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no me llevaste?", gritaba desconsolada doña Carmen. La música de banda sonaba en el salón, pero, pese a que habían más de ocho bocinas, no eran suficientes para disimular los gritos y el llanto de dolor, mientras los asistentes los observaban con gran pesar y sentimiento, ya que la familia era muy conocida pues, además Vicente Puzul, su abuelo también fue alcalde del municipio.

Casi todo el pueblo acudió al velatorio. Incluso, muchos de los restaurantes se unieron para colaborar en los alimentos que estaban siendo repartidos en el lugar. Todos lamentaban la tragedia y comentaban que el estruendo fue tan grande que se escuchó en todo el municipio, lo que provocó que la mayoría saliera de sus hogares, porque no sabían qué estaba ocurriendo.

Entre las oscuridad y los escombros

Luego de enterarse del deslizamiento, el primero en llegar al lugar fue Ventura Puzul, hijo, hermano y tío de las víctimas. "El destrozo era indescriptible. No se veía nada porque todo estaba oscuro, como pude, alumbré lo que se podía y traté de buscar a mi madre, pero ya era demasiado tarde", lamentó.

De acuerdo con los vecinos, fue muy difícil identificar los cuerpos, debido a que los restos humanos quedaron esparcidos en el lugar. Sin embargo, Maribel y su bebé estaban juntos, casi ninguno tuvo la oportunidad de huir de la gigantesca roca.

Ventura Puzul Mendoza fue el primero en llegar al lugar de la tragedia. (Foto: Wilder López/Soy502)

Uno de los cuñados de Narciso Puzul (víctima) comentó que nadie podía creer lo sucedido, ya que la gran piedra no dañó toda la vivienda, únicamente el área del comedor y la cocina, lugar donde se encontraban cenando sus familiares. "La casa es grande y sólo pasó donde ellos estaban. Es increíble", lamentó.

Mientras que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó que por el incidente, 60 personas quedaron afectadas, cuatro fallecieron, 10 resultaron heridos, 263 residentes de 44 viviendas están en riesgo; cinco casas fueron destruidas y dos más tienen daños moderados.