La dramática discusión entre los jueces y director de "La Academia"

Los jueces protagonizaron una fuerte discusión en pleno programa en vivo y generaron revuelo en redes sociales.

Un incómodo episodio protagonizaron dos jueces y el director de "La Academia", el incidente ocurrió en pleno programa en vivo, luego de la crítica hacía el académico Andrés, de 26 años.

Fue tras la intervención de Alexander Acha, el director del proyecto, quien pidió la palabra para defender a Andrés. Pero, mientras él daba sus puntos de vista, fue interrumpido por Horacio Villalobos y Lolita Cortés.

La fuerte discusión

"Este señor no estaba imitando a Emmanuel, de entrada no sabe como imitarlo porque no lo conoce", dijo Acha.

Al ver lo ocurrido, Acha indicó que él los dejó hablar y que en ningún momento los interrumpió.

"Oigan, yo no los interrumpí señores. Yo no los interrumpí", expresó el director, mientras Lola y Horacio se peleaban por tener la palabra.

Cortés, por su parte, hizo caso omiso hasta que le dieron la palabra. Lo sorprendente fue que en este caso la jueza se puso del lado de Acha, y apoyó su postura sobre el académico.

"A ver un momento, quiero que entiendan una cosa. Le hemos pedido hasta el cansancio a este escuincle: no imites, ten lo tuyo... Hoy no imitó, hoy lo que hizo por primera vez fue bailar, cantar y ustedes lo están crucificando porque hoy lo hizo como el original... Sé que tenemos al original aquí, vean, por primera vez no está imitando a nadie. Por eso le está saliendo tal vez mal, porque al fin lo está haciendo. Gracias", manifestó Cortés.

Sin embargo, Horacio Villalobos no quiso quedarse callado y se defendió. "Las partes que le salieron monas a este niño, partes que sonaron como a tu papá, no dije que lo imitara", señaló Villalobos.

Tras dar su comentario, nuevamente comenzó una disputa y se volvió un caos, pues tanto Alexander como Cortés querían hablar.