La drástica decisión que ha tomado el Barcelona con Ter Stegen

La tensión entre el Barcelona y Marc-André ter Stegen parece no ceder y, según los medios catalanes, el club ha tomado la decisión de retirarle la capitanía al guardameta alemán.
Esta medida, impulsada directamente por la directiva blaugrana, será ejecutada por el técnico Hansi Flick, quien ya habría recibido instrucciones claras al respecto, de acuerdo con varios periodistas que cubre la fuente del Barsa.
Desde la institución consideran que no es apropiado que Ter Stegen continúe como parte del grupo de capitanes mientras esté implicado en un procedimiento disciplinario. Dicho expediente se abrió tras la negativa del jugador a firmar el informe médico de su lesión a LaLiga.
Se niega
Por ahora, el futbolista mantiene una postura firme. Ter Stegen se niega a firmar y ha dejado en manos de su agente toda la comunicación con el club. Mientras tanto, los abogados del Barsa buscan alternativas legales que les permitan remitir la documentación médica a LaLiga sin necesidad de contar con la aprobación del portero.
La intención del club es conseguir su baja por larga duración, lo cual permitiría liberar espacio en el tope salarial y facilitar la inscripción de nuevos fichajes antes del arranque de la temporada.