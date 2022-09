"Duele Guatemala": el lamento de la madre de Zoel Cruz tras desconocer su paradero

Madre de Zoel Cruz rompe el silencio sobre el caso de su hijo y exige que las autoridades del país trabajen en el caso.

Yuliana de León, madre de José Zoel Cruz de León, conversó con Soy502 sobre el caso de su hijo, quien está desaparecido desde el 12 de noviembre de 2021.

Según de Léon, hasta el momento no ha tenido noticias del paradero de su hijo y aunque constantemente solicita datos de la investigación al Ministerio Público (MP), es poco la información que obtiene.

"Yo lo único que quiero es que las autoridades trabajen y hagan algo por el caso, porque yo no quiero que se quede impune... Lo único que yo considero a estas alturas es poder encontrar el cuerpo", dijo Yuliana.

"Yo quiero que las autoridades trabajen, porque lo mismo pasó con el caso de Melissa Palacios. Lo mismo en mi caso, hay muchas cosas que están por esclarecerse, pero sino me las quieren trabajar, no quieren llegar al lugar nunca van a saber la realidad. Porque yo como madre tuviera el valor de irme a meter donde me dicen, pero también arriesgo la vida de mis otros hijos", agregó.

Ante esta situación, Yuliana de León exige a las autoridades del país que agilicen las investigaciones para dar con el paradero de su hijo. Asimismo, manifestó que hay indicios de que no quieren trabajar en el caso de su hijo, pues la tienen en ascuas desde hace casi 10 meses.

"Duele Guatemala, porque dice uno que quiere llevar las cosas por las leyes y no es así, pero no hacen absolutamente nada. Hacen las investigaciones, le pasan a uno las cosas y ya luego, ellos se quieren lavar las manos con un solo pretexto... El Ministerio Público no me dice nada, en una cita que tuve con ellos salí muy decepcionada", dijo la madre de Zoel Cruz.

"Lo que favorece aquí en Guatemala es el dinero, el dinero es lo único que favorece. Sí la persona tiene dinero, ellos compran al mejor postor... ", dijo de León.

"Quiero encontrarlo"

En cuanto a su hijo, se refirió que a estas alturas ella está consciente de la situación que atraviesa y que es probable que su hijo ya no esté vivo.

La progenitora de Zoel señaló que lo único que pide a las autoridades es que agilicen la investigación y así poder encontrar el cuerpo.

"Yo como madre tengo el presentimiento que mi niño ya no está aquí, a lo que yo voy y quiero es encontrar algo verídico y saber dónde está su cuerpo... No tengo ni a donde ir a llorarle o irle a dejar una flor a su tumba, yo suplico poder encontrarlo", comentó de León.

Soy502 consultó con el MP sobre los avances del caso de Zoel Cruz, pero para el cierre de esta nota no se obtuvo una respuesta al llamado.