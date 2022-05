Dueño de Televisa a Derbez: "Antes de decir que estás vetado, pregúntame caon"

El dueño de Televisa responde a Eugenio Derbez sobre supuesto veto en la productora.

EN CONTEXTO: Eugenio Derbez confirma que fue vetado de Televisa

El presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga, respondió a Eugenio Derbez, luego de que el actor contara en una entrevista que está vetado de Televisa México.

Eugenio Derbez dijo que lo vetaron de Televisa México, después de opinar sobre el Tren Maya. (Foto: Getty Images)

"Neta antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee", escribió Azcárraga en su cuenta de Twitter.

Neta @EugenioDerbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee, aquí tu entrevista… 1/3 pic.twitter.com/5LvC5JqqPY — emilio azcarraga (@eazcarraga) May 20, 2022

Además, demostró que la productora dio cobertura a la noticia de varios artistas que se opusieron al Tren Maya.

"Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia P. Luche", dijo en su tuit final.

Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo. 3/3 pic.twitter.com/VxxhTzQTx8 — emilio azcarraga (@eazcarraga) May 20, 2022

Aunque Derbez mencionó que no le dieron la razón exacta de su veto, el actor supone que fue por dar su opinión respecto al proyecto del Tren Maya, ya que justo después de eso le cancelaron varias entrevistas diciéndole que tenían prohibido hablar con él.