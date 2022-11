"Radiolingo": El nuevo podcast para amantes de los idiomas (video)

La aplicación de idiomas, Duolingo, anunció el lanzamiento de un nuevo podcast de idiomas.

Duolingo dio a conocer este jueves el adelanto oficial de lo que será su nuevo podcast sobre idiomas.

La plataforma para aprender idiomas creada por el guatemalteco, Luis von Ahn, se unirá con Crooked Media para lanzar el proyecto llamado "Radiolingo".

Este cubrirá todo lo relacionado con lingüística, desde las "malas palabras", hasta el fenómeno del doblaje en diferentes idiomas.

COMING SOON: Radiolingo, a new Duolingo & @CrookedMedia podcast!



Dropping November 15th, Radiolingo investigates all the ways language shapes our world and how our world shapes language.



Hear from our host, @radbrowndads, on what you can expect in this limited series! ⬇️ pic.twitter.com/0JY241dgAr — Duolingo (@duolingo) November 3, 2022

El podcast será presentado por el periodista Ahmed Ali Akbar, expresentador de See Something Say Something, de BuzzFeed.

"Hay mucho que la lingüística, como disciplina, puede enseñarnos sobre la experiencia humana y cómo el sesgo juega en ella y cómo todos estamos conectados también a través del lenguaje", dijo Akbar al medio Adweek.

Por su parte, Tim Shey, vicepresidente de Duolingo mencionó que "nuestro lema es que Radiolingo se trata de cómo el lenguaje da forma a nuestro mundo y cómo nuestro mundo da forma al lenguaje.

El podcast será estrenado el próximo 15 de noviembre, y consistirá en una serie semanal de ocho episodios.

Cabe mencionar que este no es el primer proyecto de este tipo que lanza Duolingo. Su podcast en español fue tan bien aceptado, que en 2021 ganó un premio Webby al mejor podcast de ciencia y educación.

*Con información de Adweek