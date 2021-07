Exhiben a Duolingo en el "Times Square" de Nueva York

La campana de Nasdaq sonó y automaticamente el nombre de Duolingo se desplegó en vallas le en Times Square.

En contexto: Así fue el lanzamiento de Luis von Ahn y Duolingo en Nasdaq

Tras el emocionante momento en el que Luis von Ahn tocó la icónica campana de Nasdaq, el nombre de su empresa Duolingo fue desplegada en las vallas led de Times Square en Nueve York.

"Hoy damos la bienvenida a Duolingo, la empresa con la misión de desarrollar la mejor educación en el mundo y hacerla disponible universalmente, para la familia de Nasdaq", se lee en el mercado y bolsa de valores más grande de Estados Unidos.

El guatemalteco y su equipo celebraron en medio de la famosa plaza neoyorquina junto a sus colaboradores y Duo, el búho verde que es la mascota oficial de la aplicación para aprender idiomas.

Todas las pantallas del lugar se pintaron de verde para homenajear y celebrar a la compañía del guatemalteco, que ingresó a uno de los mercados bursátiles más codiciados del mundo.

Luis y sus compañeros celebraron en el icónico lugar que ha sido escenario de miles de películas de Hollywood, con saltos, euforia y muchos abrazos. Todos aplaudieron este gran logro.

"Empezamos Duolingo 10 años atrás porque creíamos en que todos, independientemente de cuanto dinero tengan, tienen derecho a tener acceso a la educación. Estamos orgullosos de que nuestros aprendices vienen de distintos estratos económicos: desde millonarios y celebridades, hasta refugiados. Estoy orgulloso de lo que hemos hecho hasta ahora y honrado de trabajar con ustedes todos estos años, pero más que eso estoy emocionado por todo lo que vendrá", fueron las palabras de Von Ahn que Nasdaq publicó en un video desde la famosa "Plaza de los tiempos".

"El lenguaje le pertenece a todos" publicó Duolingo en sus redes.

Duo, el búho mascota de Duolingo en Times Square. (Foto: Nasdaq)

Alrededor de 50 millones de turistas visitan Times Square al año, convirtiéndose en uno de los lugares más concurridos del mundo. Los especialistas en marketing calculan que diariamente los anuncios en el lugar son vistos unas 1.5 millones de veces.

Un espacio publicitario en Times Square tiene un costo aproximado de entre $1.1 millones y $4 millones de dólares al año. y $3 millones al mes sería el costo de anunciarse en la cartelera más grande del área según datos del diario estadounidense La Opinión.

Estas son las imágenes:

Duolingo se vio reflejado en todas las pantalls publicitarias del Times Square. (Foto: Nasdaq)

(Foto: Nasdaq)

Duo con los colaboradores de Duolingo. (Foto: Nasdaq)

Todos celebraorn con mucha emoción. (Foto: Nasdaq)