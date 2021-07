Así fue el lanzamiento de Luis von Ahn y Duolingo en Nasdaq

Luis von Ahn realizó la acción que muchas compañías sueñan en un mercado tan competitivo.

Luis von Ahn estuvo en la icónica ceremonia del toque de campana en Nasdaq tras superar las expectativas del valor de las acciones de su empresa Duolingo, junto a varias personas de su equipo y representantes de la bolsa.

El guatemalteco lucía emocionado en el esperado momento que fue transmitido ante el mundo y los especialistas en la economía global.

"Duolingo ahora es una empresa pública que cotiza en Nasdaq menos de $ DUOL. Gracias a nuestro equipo y a toda la comunidad de Duolingo. El #DUOLIPO de hoy es un hito importante que nos ayudará a promover nuestra misión de hacer que la educación de calidad esté disponible universalmente. ¡Recién estamos comenzando!", escribió Von Ahn en su cuenta oficial.

Entre aplausos el guatemalteco realizó la acción que muchas compañías sueñan en un mercado tan competitivo.

En la ceremonia organizada por Nasdaq, Luis brilló en la Torre y junto a él sus colaboradores aplaudieron este logro.

"El futuro de la educación impulsada por la tecnología está aquí, Felicidades a @Duolingo por tocar en @Nasdaq, ¡Inaugurando la campana esta mañana en honor a su IPO! #DUOLIPO", escribió la cuenta oficial de Nasdaq en las redes sociales.

ASÍ FUE EL MOMENTO:

. The future of technology-powered education is here.



Congratulations to @Duolingo for ringing the @Nasdaq Opening Bell this morning in honor of its IPO! #DUOLIPO pic.twitter.com/bDA36au8YT — Nasdaq (@Nasdaq) July 28, 2021