E10 en Guatemala: mil gasolineras están listas para su implementación

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El MEM estima que más de la mitad de las aproximadas 2,100 estaciones podrán operar con la gasolina E10.

La implementación de la gasolina E10 en Guatemala presenta avances importantes en la preparación de las estaciones de servicio y el abastecimiento del producto.

De acuerdo con el viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Erwin Barrios, el tema de este biocombustible no es nueva; su implementación tuvo que aplazarse en el pasado, casi dos años, debido a la falta de condiciones técnicas y operativas en el país.

"El presidente y el señor ministro decidieron posponerlo precisamente porque no estaban preparados, ni los expendedores, tampoco el ministerio", explicó.

La implementación de la gasolina E10 en Guatemala presenta avances importantes en la preparación de las estaciones de servicio y el abastecimiento del producto. pic.twitter.com/Qr4OxcTmGu — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 16, 2026

Barrios indicó que ahora el escenario es más favorable, pues más de la mitad de las aproximadamente 2,100 gasolineras ya confirmaron que cuentan con las condiciones necesarias para vender el nuevo combustible, a partir del próximo 30 de junio.

Sin embargo, indicó que entre 600 y 800 estaciones aún no han definido su situación, y las inspecciones realizadas por el MEM han evidenciado que alrededor del 20% presenta deficiencias, principalmente relacionadas con mantenimiento y seguridad.

"Estamos haciendo un recorrido de fiscalización para tratar de determinar el estado real de las gasolineras, principalmente aquellas que están más distantes, que se ven más abandonadas, que vemos que eran señales de que podrían no estar disponibles y hemos encontrado alrededor del 20% de gasolineras con problemas", remarcó.

Se espera que la mayoría de estaciones esté lista para finales de junio de este año. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Además mencionó que uno de los puntos importantes en esta adaptación es el manejo de los tanques de almacenamiento, pues la gasolina E10 es más sensible a la presencia de agua. "El mayor enemigo de la mezcla es el agua, hay que deshidratar los tanques", advirtió Barrios.

Asimismo, explicó que no siempre se requieren intervenciones complejas; en muchos casos, una limpieza profunda y la eliminación de residuos y humedad son suficientes para garantizar que el combustible mantenga su calidad. A esto se suma el cambio de filtros como medida preventiva.

Viceministro de Hidrocarburos del MEM, Erwin Barrios: pic.twitter.com/Gpa7EGcCxH — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 16, 2026

Desde el sector de combustibles renovables, la perspectiva es positiva en cuanto al abastecimiento. Aida Lorenzo, representante de la Asociación Promotora de Combustibles Renovables, aseguró que existe suficiente producción a nivel global para cubrir la demanda. "América produce el 80% del alcohol del mundo, entonces hay suficiente capacidad", afirmó.

Aida Lorenzo, representante de la Asociación Promotora de Combustibles Renovables, aseguró que existe suficiente producción a nivel global para cubrir la demanda. "América produce el 80% del alcohol del mundo, entonces hay suficiente capacidad", afirmó.

: Wilder López/Soy502 pic.twitter.com/kX7XLM6yrm — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 16, 2026

También destacó que Guatemala no parte de cero, pues cuenta con producción propia de etanol. "Los productores actuales en el país tienen producción de 70 millones de galones y lo exportan, pero los distribuidores tienen la libertad de comprar donde quieran", señaló.

En paralelo, el Gobierno ha iniciado una campaña de comunicación para aclarar dudas y contrarrestar la desinformación que ha circulado sobre la gasolina E10. El mensaje principal es que se trata de un combustible con estándares de calidad similares a los actuales, pero con un componente adicional que actúa como oxigenante.