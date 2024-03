Edificio millonario de la ANAM pertenece a una Sociedad Anónima

-

El 26 de enero las autoridades de la ANAM, vinculadas a Alejandro Giammattei, inauguraron un edificio que tuvo un costo millonario para las municipalidades y ahora resulta que hay anomalías.

Con bombos y platillos, el expresidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (ANAM), Juan Francisco "Paquito" Mejía, inauguró un edificio que tuvo un costo millonario para albergar las oficinas de esa institución. Sin embargo, las nuevas autoridades revelaron que la propiedad está a nombre de una Sociedad Anónima.

"Con pesar les informo que, el inmueble ubicado en la Zona 13, nunca fue comprado por la ANAM y actualmente es propiedad de una Sociedad Anónima", denunció el alcalde Sebastián Siero, presidente de esa organización municipalista.

En su momento, el expresidente de la ANAM, Paquito Mejía, aseguró que el edificio se adquirió por un costo total de 4.1 millones de quetzales, dinero que se recaudó con el aporte de los 340 alcaldes.

Según los jefes ediles, cada uno desembolsó 5 mil quetzales como parte de una "cooperacha", con la que recaudaron 5.4 millones de quetzales.

Mejía se jactó de haber adquirido la propiedad a un costo menor y que el resto de los recursos deberían de ser utilizados para el equipamiento del edificio.

En tanto, Siero recordó que la adquisición del edificio se realizó "en alianza con el expresidente Alejandro Giammattei", quien se había comprometido a "construir la nueva sede de la ANAM" en un terreno de 40 manzanas que se compraría con el aporte de los alcaldes.

Al final, Giammattei no aportó recursos para el edificio y tampoco se compró el terreno, en su lugar se adquirió una casa de dos niveles en la zona 13, misma que ahora se reveló que está a nombre de una empresa particular, de la cual no se ha informado el nombre.

"Lamentablemente el engaño de la compra de al propiedad en zona 13 no es la única irregularidad encontrada en la ANAM", dijo Siero a través de un comunicado y anunció que presentará las medidas legales pertinentes.