Identifican a fallecido de trágico accidente ocurrido en zona 13

El fallecido se conducía en su motocicleta cuando ocurrió la tragedia.
Un grave accidente de tránsito se registró el martes 10 de febrero en la avenida Hincapié y 28 calle, zona 13 de la capital, donde un camión de carga, que trasladaba arena, se empotró contra una vivienda, provocando daños estructurales.
A su paso, arrolló varias motocicletas que estaban en el lugar, dejando a cuatro personas heridas y a un fallecido, quien fue identificado como Edman Alexander Robledo Godínez, de 33 años.
Los cuatro heridos
Entre los heridos hay dos mujeres, Mishell Icaal, de 16 años, y Matilde Can, de 41 años, quienes fueron trasladas al Hospital Roosevelt con traumas en distintas partes del cuerpo.
Otro de los heridos es un motorista, quien fue identificado como Josué Abraham Jiménez Dubón. También fue identificado el ayudante del camión como Rafael Vélez, de 43 años.
El piloto, que quedó atrapado entre los hierros retorcidos, también fue trasladado a un centro hospitalario y fue identificado como Juan José Pérez Ardón, de 56 años.