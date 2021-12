Eduardo Verástegui revela que tiene covid-19

El actor y productor dejó un mensaje en sus redes sociales donde da a conocer que esta Navidad la pasará solo por precaución.

Eduardo Verástegui, actor y productor mexicano que ha sobresalido por su postura antiderechos de las mujeres e incluso por ser uno de los difusores de falsas noticias sobre las vacunas contra el covid-19, dio positivo al covid-19, este 20 de diciembre.

Fue a través de Twitter en donde dio a conocer la noticia de su contagio, asegurando que el resultado lo obtuvo después de haberse realizado una prueba PCR en Estados Unidos.

También indicó que seguirá el protocolo en casos de contagio y que pasara una Navidad distinta.

“Querida familia, quiero compartirles que hoy en Los Ángeles me hice la prueba PCR de covid y el resultado es positivo. Seguiré el protocolo de cuarentena como corresponde. Estoy bien, sin más novedad que la prueba positiva. Esta Navidad será realmente distinta”, señaló Eduardo Verástegui.

¡Familia querida! Aquí estamos. Esta vez, me tocó a mí. Con buen ánimo y tranquilo, sin más novedades que la prueba PCR positiva. Esta experiencia de aislamiento y el hecho de que ya casi es Navidad, me hace sentir muy cerca de quienes ya han atravesado lo mismo. ¡Vamos con todo! — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) December 20, 2021

También aseguró que se siente cerca de Dios y que por ello seguirá rezando, “Pasaré solo Navidad, pero a la vez, estaré junto a todos ustedes. Me siento muy cerca de quienes ya han atravesado por esta situación o lo hacen ahora. El Rosario sigue siendo mi fuerza y Dios mi seguridad. Y todos ustedes, mi compañía”, añadió en su Twitter.

Pasaré solo Navidad, pero a la vez, estaré junto a todos ustedes. Me siento muy cerca de quienes ya han atravesado por esta situación o lo hacen ahora. El Rosario sigue siendo mi fuerza y Dios mi seguridad. Y todos ustedes, mi compañía. ¡Los quiero mucho! ¡Dios nos cuide! (2de2) — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) December 19, 2021

Como era de esperarse, las críticas en su contra llegaron, pues el pasado mes de octubre el actor dijo que no confiaba en las vacunas contra el covid-19.

“No me he ba-kunado ni me voy a ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las (vacunas)… Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo, el adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos. Dios al frente”, dijo en el pasado.

El encuentro de Verástegui con Alejandro Giammattei

Alejandro Giammattei viajó a México el pasado viernes 17 de septiembre para participar en la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) que se celebra en la Ciudad de México.

Durante sus primeras horas de estadía en tierras mexicanas se reencontró con el famoso actor Eduardo Verástegui; con quien había tenido un primer encuentro en abril de 2021.

Según Giammattei, sostuvieron una reunión en donde abordaron una agenda amplia, en donde pretende que se fortalezca el desarrollo integral de la sociedad.

Con lo anterior, analizan una cooperación comercial que beneficie a ambos países.