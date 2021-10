Eduardo Verástegui desconfía de la vacuna y considera que es del "diablo"

Según el actor mexicano, no confía en las personas que están detrás del fármaco y advierte sobre el.

En un mensaje publicado a través de su cuenta en Twitter, el actor Eduardo Verástegui se refirió a la vacuna contra el coronavirus, lo que provocó diversas reacciones entre los internautas.

Según el artista, no se ha vacunado ni piensa hacerlo, puesto que no confía en las personas que están detrás del fármaco y hace un llamado a "estar alerta" contra el adversario que busca "devorar".

"No me he ba-kunado ni me voy ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las … Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo el adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos Dios al frente", se lee en la publicación.

Críticas

Por su parte, usuarios de redes sociales criticaron su postura y cuestionaron que se autonombre provida y al mismo tiempo que promueva que la gente muera por no recibir la vacuna.

Los internautas pidieron que al igual que a Paty Navidad, a Verástegui le cierren su cuenta en Twitter por promover no aplicarse las dosis contra el covid-19.