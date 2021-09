Giammattei: "Fácil es echarle el muerto al Gobierno"

El presidente Alejandro Giammattei pronunció un discurso incendiario en la conmemoración del Bicentenario en donde aseguró que es "fácil echarle la culpa al Gobierno".

Con la ausencia de varios diputados de bancadas opositoras, el presidente Alejandro Giammattei aseguró en su discurso durante la sesión solemne para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de Guatemala, que hay que trabajar juntos y vivir en paz.

A decir de Giammattei, el Bicentenario "nos alcanza en un claro peligro a la humanidad" por el Covid-19 que "ha transformado hasta el más mínimo detalle de nuestras vidas".

"Migrar no puede ser la única solución..." y habló de cuatro grandes retos. Uno de ellos es superar la pandemia. "Fácil es echarle el muerto al Gobierno por alguien que no use la mascarilla. Fácil es echarle el muerto para alguien que llega tarde y no se quiere vacunar. Fácil", dijo.

También indicó que es necesario fortalecer la institucionalidad "en lugar de debilitarla en todos los ámbitos del Estado". Otro punto es fortalecer y reactivar la economía para mejorar las condiciones de vida y por último "iniciar el largo y complejo camino para la reconstrucción de Guatemala".

Insistió en que hay que trabajar unidos, de lo contrario "vamos directo a la autodestrucción y entonces sí podemos decir que Guatemala no resiste más".

Reconoce situación complicada

"Más que descalificación, de malos augurios y autoflagelación hay que tender puentes y búsqueda de acercamientos y acuerdos para participar en el proceso pero hay que tener una actitud constructiva, más que aprovecharse para beneficio propio", subrayó.

Reconoció que la situación en las área rurales es complicada y muchas personas aún están tratando de sobrevivir.

"Hay que dejar atrás aquello que nos divide y reconstruir el país desde lo más profundo... hago un llamado a las puertas del Bicentenario para que comencemos de nuevo", dijo el mandatario.

Según Giammattei, la población está obligada a escribir cómo un país "en medio de la adversidad pudo reencontrarse dejando a un lado los intereses particulares... es injusto reducir la interpretación de la historia a los últimos siglos donde resalta la confrontación".

"Ya basta de divisiones. Toca cuidar esta patria que es nuestro bien común sin importar de dónde vengamos. Las realidades no son un blanco o un negro... se pueden buscar los puntos de encuentro", manifestó.