Edwin Luna reacciona a su dramático rescate en pleno concierto

-

Edwin Luna reaparece tras haber sido rescatado por un policía estadounidense en pleno concierto, cuyo video se volvió viral en redes sociales.

A través de sus redes sociales oficiales, el cantante mexicano Edwin Luna se pronunció sobre el dramático rescate que vivió en pleno concierto en vivo con "La Trakalosa de Monterrey", en Everett, Washington, Estados Unidos.

Luego de que sus miles de fanáticos que disfrutaban del espectáculo musical quedaron consternados porque un Sheriff subió al escenario para sacarlo y así resguardar al músico, Edwin Luna de manera inmediata pidió disculpas a los asistentes, esto debido a que el evento tuvo que ser cancelado para la seguridad de todas las personas.

Sin embargo, en su primer pronunciamiento, Edwin mencionó que desconocía lo que ocurría, pero que estaba siguiendo las recomendaciones de los agentes estatales de Estados Unidos.

"Les pido una disculpa. Muchas gracias a toda la gente de Everett. En realidad no sé bien qué pasó, pero llegaron los Sheriff y me abrazaron para sacarme corriendo del escenario", escribió Luna en un primer mensaje.

Horas después, el artista proporcionó más detalles, y reveló que los agentes estatales lo rescataron por una alerta de hombres armados que ingresaron al concierto.

"Bueno, a resumidas cuentas, me acaban de explicar que en algún momento entraron personas armadas y por seguridad de todos se tuvo que cancelar de inmediato el evento. Gracias a Dios tanto yo, como cada uno de los músicos estamos bien, gracias para quien pregunta. Si alguien del público vio como me bajaron hoy, después me lo mandan el video que yo estaba bien feliz cantando", dijo Edwin Luna.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

El video del rescate de Edwin Luna

En un video que se viralizó en las redes sociales se logró observar cuando el agente estadounidense irrumpió el concierto, y sacó a la fuerza al famoso artista. En ese momento, los otros músicos de la banda se quedaron asombrados por la situación, mientras que el público quedó atónito.