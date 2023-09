¡En peligro de muerte! Así rescataron a Edwin Luna en pleno concierto (video)

-

Un revelador video reveló un dramático rescate realizado a Edwin Luna tras estar en peligro de muerte cuando ofrecía un concierto en una ciudad de Estados Unidos.

El cantante mexicano Edwin Luna, se convirtió en noticia luego de que un agente de Sheriff de Estados Unidos subió al escenario donde ofrecía un concierto en es país, para rescatarlo tras amenazas de que un comando armado ingresó al recinto.

De acuerdo con el vocalista de la agrupación "La Trakalosa de Monterrey", en ese momento desconocía lo que ocurría, y al ver al Sheriff en el escenario, no cuestionó nada y siguió las instrucciones.

En un video que se viralizó en las redes sociales se logró observar cuando el agente estadounidense irrumpió el concierto, y sacó a la fuerza al famoso artista. En ese momento, los otros músicos de la banda se quedaron asombrados por la situación, mientras que el público quedó atónito.

Mira aquí el video:

@elpalomo #elpalomo #edwinluna #viral #parati ♬ sonido original - elpalomo

@flackithadestephen #quepasoayer # ♬ sonido original - Flackitha DE Stephen

Horas más tarde de lo ocurrido el sábado 2 de septiembre, Edwin Luna se pronunció en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores de redes sociales y a los asistentes del concierto que se desarrollaba en Everett, Washington, e indicó que el Sheriff lo abrazó para poderlo proteger y trasladarlo de manera inmediata a un lugar seguro.

"Les pido una disculpa. Muchas gracias a toda la gente de Everett. En realidad no sé bien qué pasó, pero llegaron los Sheriff y me abrazaron para sacarme corriendo del escenario", escribió Luna en un primer mensaje.

(Foto: captura de pantalla)

Posteriormente, el artista dijo: "Bueno, a resumidas cuentas, me acaban de explicar que en algún momento entraron personas armadas y por seguridad de todos se tuvo que cancelar de inmediato el evento. Gracias a Dios tanto yo, como cada uno de los músicos estamos bien, gracias para quien pregunta. Si alguien del público vio como me bajaron hoy, después me lo mandan el video que yo estaba bien feliz cantando".

Referente a este suceso, las autoridades estadounidense no ha brindado una postura o informe oficial.