EE. UU. pide a sus ciudadanos evitar viajar a Zacapa e Izabal por estado de Sitio

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La Embajada estadounidense en Guatemala emite alerta de seguridad luego de la declaratoria del estado de Sitio.

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La Embajada de Estados Unidos (EE. UU.) en Guatemala emitió este domingo 15 de noviembre una alerta de seguridad en la que recomienda a sus ciudadanos evitar viajar a los departamentos de Zacapa e Izabal.

Esto se da luego de que el Gobierno declarara estado de Sitio en ambos territorios ante la situación de inseguridad.

La representación diplomática estadounidense informó que la medida adoptada por las autoridades guatemaltecas tendrá una duración de 30 días y busca reforzar la seguridad, proteger a la población y garantizar el orden público.

Como consecuencia de esta disposición, el Gobierno de Estados Unidos prohibió a su personal oficial viajar a Zacapa e Izabal mientras permanezca vigente el estado de excepción.

Asimismo, la Embajada recomendó a todos los ciudadanos estadounidenses evitar desplazarse hacia ambos departamentos durante ese período, debido a las restricciones de seguridad establecidas por las autoridades guatemaltecas.

La Embajada de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos evitar viajar a Zacapa e Izabal durante el estado de Sitio. https://t.co/Ya0CevM2fs — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) November 16, 2026

En su alerta oficial de seguridad, la Embajada estadounidense señaló que la declaratoria contempla restricciones que pueden afectar la movilidad de las personas y el desarrollo de actividades cotidianas.

Entre las medidas mencionadas figuran los toques de queda, las limitaciones a la libertad de circulación y las restricciones a las reuniones públicas y privadas.

La sede diplomática recomendó consultar las fuentes oficiales del Gobierno de Guatemala para conocer el alcance completo de las disposiciones y las restricciones aplicables durante la vigencia del estado de excepción.

En el caso de los ciudadanos estadounidenses que residen en Zacapa e Izabal, la Embajada solicitó extremar las precauciones y cumplir las instrucciones emitidas por las autoridades guatemaltecas.

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Estado de Sitio

La alerta estadounidense se produce después de que el Organismo Ejecutivo declarara estado de Sitio en Zacapa e Izabal, en un contexto marcado por recientes hechos de violencia registrados en la región.

Entre estos acontecimientos destaca el ataque armado ocurrido el pasado 13 de noviembre en el caserío El Tocino, aldea La Majada, Zacapa, que dejó cinco personas fallecidas y tres heridas.

El Ministerio Público informó que desarrolla las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

La situación de seguridad en Zacapa también ha estado marcada por otros acontecimientos violentos, entre ellos la muerte del diputado Julio Portillo y una incursión armada registrada semanas atrás en el municipio de Huité.