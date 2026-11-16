Menor fallece por politraumatismo en accidente de tránsito en ruta al Pacífico

La muerte del menor se registró luego de que un picop volcara en la cinta asfáltica.
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Un menor fallecido fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 137 CA-2 Ruta hacia al Pacífico, según reportaron los Bomberos Voluntarios
De acuerdo a los socorristas el hecho sucedió cuando un vehículo tipo picop volcó sobre la cinta asfáltica.
Aunque aún se desconocen las causas del accidente, en el percance el menor falleció por politraumatismo.
El accidente ocurrió en el kilómetro 137 CA-2 Ruta hacia al Pacífico, en jurisdicción de Chicacao, Suchitepéquez.