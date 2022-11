Estados Unidos, "alarmado" por acciones contra jueces en Guatemala

Estados Unidos dice estar "alarmado" por una serie de acciones continuas contra jueces y fiscales en Guatemala, quienes han manejado casos anticorrupción".

El Departamento de Estado de Estados Unidos, aseguró este martes 8 de noviembre que se encuentra alarmado por las acciones continuas contra jueces y fiscales que luchan contra la corrupción en Guatemala.

"Estados Unidos está alarmado por el patrón continuo de acciones contra jueces y fiscales en Guatemala que manejan casos de anticorrupción y derechos humanos", afirmó en rueda de prensa el portavoz, Ned Price.

"Las continuas acciones para enjuiciar a los actuales y pasados actores de la justicia están debilitando a Guatemala", advirtió Price.

"La defensa del debido proceso para todos los ciudadanos, incluidos jueces, fiscales y periodistas, es vital para que los ciudadanos confíen en sus instituciones judiciales", remarcó.

Además, Price agregó que todos los ciudadanos guatemaltecos merecen un sistema de justicia en el cual confiar y finalmente dijo que su país continuará acciones para procesar antiguas o actuales formas de corrupción.

The United States is alarmed by the continued pattern of actions against judges and prosecutors in Guatemala who handle anti-corruption and human rights cases. These actions are weakening Guatemala’s most important safeguards against corruption, impunity, and human rights abuses. pic.twitter.com/dYsGIuXFSI — Ned Price (@StateDeptSpox) November 8, 2022

Gobierno reacciona

El Gobierno de Guatemala emitió un pronunciamiento con respecto a las declaraciones del vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos. "Rechaza enérgicamente las declaraciones manifestadas hoy por el portavoz de Departamento de Estado de losEstados Unidos de América", se lee.

"Guatemala, como un país soberano y respetuoso de la democracia, del Estado de Derecho y de la independencia judicial, rechaza cualquier injerencia en los procesos internos y reafirma su compromiso de velar para que prevalezca la separación de poderes, tal y como promulga la Constitución de la República", agregaron.