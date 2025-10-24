¡Difunden video! Estados Unidos lanza misil contra narcolancha en el caribe

-

El Pentágono anunció que realizó un ataque nocturno contra una presunta narcolancha que navegaba por el Caribe. El ataque dejó seis personas fallecidas. El Gobierno de Estados Unidos anunció que los "narcoterroristas" serán tratados como si fueran integrantes de Al Qaeda.

Estados Unidos mantiene la presión militar en el Caribe y realizó su décimo ataque durante la noche contra una presunta narcolancha, con un saldo de seis muertos, anunció este viernes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

"Si eres un narcoterrorista que contrabandea narcóticos en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda", añadió el jefe del Pentágono.

Fuerzas estadounidenses atacaron durante la noche una presunta narcolancha en aguas del Caribe, dejando seis muertos, anunció este viernes el jefe del Pentágono, que

aseguró que la embarcación operaba para el cártel Tren de Aragua.

"Nuestros servicios de inteligencia sabían que la embarcación estaba involucrada en el contrabando de narcóticos", aseguró en un mensaje en X, Pete Hegseth en referencia al

ataque que tuvo lugar en "aguas internacionales".

Este fue el primer ataque nocturno en la zona, explicó Hegseth, que acompañó su mensaje con un video en blanco y negro en el que se ve una lancha que circula a velocidad normal, hasta que explota.

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.



The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025

"Si eres un narcoterrorista que contrabandea narcóticos en nuestro hemisferio te trataremos como tratamos a Al Qaeda", añadió el jefe del Pentágono. "Ya sea de día o de NOCHE, rastrearemos tus rutas, perseguiremos a tu gente, te cazaremos y te mataremos".

"Conflicto armado" con cárteles de droga

El presidente republicano avisó al inicio de su actual mandato que estaba dispuesto a utilizar todo el potencial militar estadounidense para acabar con las rutas del narcotráfico y con los líderes de los cárteles.

Para ello declaró a los cárteles como el de Sinaloa o el Tren de Aragua "organizaciones terroristas", mediante decreto presidencial. Ello permitiría a Washington, según el gobierno, utilizar las mismas herramientas usadas durante dos décadas en todo el mundo tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 de Al Qaeda.

Estados Unidos está en "conflicto armado" con los cárteles de la droga, explicó Trump en una carta enviada al Congreso.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out yet another lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO). Yet again, the now-deceased terrorists were engaged in narco-trafficking in the Eastern Pacific.



The… pic.twitter.com/PEaKmakivD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 23, 2025

El mandatario asegura que el tráfico marítimo de drogas prácticamente ha sido erradicado. Sin embargo, el ritmo de los ataques con misiles contra las embarcaciones se ha incrementado.

Al mismo tiempo, el presidente evoca de manera creciente que está dispuesto a emprenderla contra los intereses "narcoterroristas" en tierra firme.

Venezuela, bajo amenaza

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusado por el gobierno estadounidense y encausado oficialmente ante un tribunal en Nueva York por encabezar el denominado cártel de los Soles, sostiene que la verdadera intención de Washington es promover un cambio de régimen en su país.

Trump declaró el jueves que está dispuesto a enviar a Hegseth ante el Congreso para dar explicaciones antes de pasar a una nueva fase en tierra.

Un país en la región que apoya hasta ahora los ataques en el Caribe, frente a las costas venezolanas, es Trinidad y Tobago.

La semana pasada, en un comunicado, su gobierno reiteró "categóricamente su claro apoyo a la intervención militar en curso".