EE.UU. deporta a guatemalteco por un error administrativo

Un migrante guatemalteco que pedía asilo fue deportado de EE.UU. y luego las autoridades migratorias reconocieron que fue un error administrativo.

El guatemalteco César Marroquín, de 29 años, fue deportado el mismo día que tenía cita en la corte, luego de solicitar asilo en Estados Unidos (EE.UU.). Las autoridades migratorias estadounidenses reconocieron que fue un error.

Marroquín llegó a EE.UU. huyendo de la inseguridad, luego de ser víctima de agresión y secuestro. El 19 de agosto fue deportado. Ese mismo día había sido programada su cita ante el juzgado estadounidense, pero nunca se presentó, ya que lo obligaron a subirse a un avión para ser deportado, informó la NBC News.

"Me dijeron que si no subía al avión, me iban a levantar cargos... Hubo una equivocación conmigo en el sistema", lamentó el guatemalteco.

Y en efecto, las autoridades de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) emitieron un comunicado en el que reconocieron que hubo un "error administrativo" y argumentaron que "son extremadamente raros".

El guatemalteco explicó a la NBC News que salió huyendo de Guatemala debido a que fue víctima de persecución política y violencia física, después de apoyar a un político local y de rechazar la solicitud de trabajar con un rival. Fue amenazado y su casa allanada, también sospecha que alguien manipuló su vehículo. Lo secuestraron y torturaron, para luego dejarlo a un lado de la carretera, donde fue dado por muerto.

El guatemalteco César Marroquín buscó asilo en EE.UU. y aduce que fue secuestrado y torturado por apoyar a un político. (Foto: NBC News)

Ahora, el migrante guatemalteco, busca que su caso sea readmitido en EE.UU., bajo el acompañamiento del abogado Marty Rosenbluth, quien aseguró que hubo un error flagrante, ya que "nunca había visto cómo una persona es deportada, incluso, antes de su primera audiencia".

"Tuve que subir al avión... no sabía qué hacer porque yo sabía que tenía audiencia", detalló. La cita con el juez era el 19 de agosto, mismo día que fue deportado. Aunque, por la pandemia, recién habían trasladado el encuentro para el 6 de septiembre, el proceso estaba abierto, dijo el abogado.