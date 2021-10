EE. UU. habilita acceso a denuncias anticorrupción en Guatemala

El Departamento de Justicia anunció el establecimiento de una línea de denuncias para apoyar a la Fuerza de Tarea Anticorrupción que combate a personas corruptas en El Salvador, Guatemala y Honduras.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció en un comunicado que habilitó una línea de denuncias a través del correo electrónico combatiendocorrupcion@fbi.gov, que servirá de apoyo a la Fuerza de Tarea Anticorrupción, conformada para combatir esa problemática en Guatemala, El Salvador y Honduras.

El Buró Federal de Investigación (FBI) informó en su cuenta de Twitter: "El FBI se une a nuestros socios al Departamento de Justicia al anunciar nuevas medidas que ayudarán al Grupo de Trabajo Anticorrupción a combatir la corrupción en Centroamérica".

The #FBI joins our partners at @TheJusticeDept in announcing new measures that will help the Anticorruption Task Force fight corruption in Central America. If you have a tip about corruption in the region, email combatiendocorrupcion@fbi.gov. https://t.co/tCbmDfFlq6 — FBI (@FBI) October 15, 2021

"El Departamento de Justicia anunció una Fuerza de Tarea Anticorrupción y ahora ha creado una línea de información para que cualquier persona con información sobre personas corruptas en El Salvador, Guatemala y Honduras que estén violando las leyes estadounidenses o moviendo el producto de sus crímenes en o a través de Estados Unidos pueda denunciar la conducta en español o en inglés", se informa en el comunicado.

También anuncia que el Grupo de Trabajo Anticorrupción del Departamento de Justicia revisará los consejos sobre posibles actos de corrupción o movimientos de fondos malhabidos que se reciban a través de la dirección de correo electrónico. El Grupo de Trabajo determinará si la información indica un posible vínculo jurisdiccional con Estados Unidos, incluido el uso del sistema financiero de EE. UU. Esto permitiría al Grupo de Trabajo investigar, enjuiciar y, cuando corresponda, decomisar y devolver los activos robados a el pueblo de El Salvador, Guatemala y Honduras.