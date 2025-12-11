EEUU señala a 13 guatemaltecos de vincular en el narcotráfico

La justicia estadounidense reveló la acusación formal contra 13 guatemaltecos vinculados a narcotráfico.
Si bien, la acusación hacia los trece guatemaltecos vinculados se dio a conocer en junio de este año, realmente fue desde 2019 que la Oficina fiscal general de los Estados Unidos del Distrito Sur de California publicó un gran jurado de San Diego donde indicaron que los señalados forman parte de una estructura criminal que trasiega cocaína.
Tras la muerte de Baldemar Calderón Carrillo, alias Don Balde, quedan 12 herederos del imperio del narcotráfico. A Don Balde se le perseguía junto a los otros miembros hasta que el 13 de junio de 2025 agentes federales recibieron información de su fallecimiento durante un ataque entre narcotraficantes y fuerza de seguridad mexicanas.
Según un informe de la PNC entregado al diputado José Chic.
Según la justicia, los sindicados vinculan al narcotráfico por medio de la fundación del cártel de Chiapas y Guatemala, operando desde La Mesilla en La Democracia, Huehuetenango. Estas imputaciones se realizaron contra las siguientes personas:
- Baldemar Calderón Carrillo, alias Don Balde
- Amado Calderón Calderón, alias Don Juan
- Walfre Donaldo Calderón Calderón, alias Teniente Jr.
- Ceidner Iván Calderón Villatoro, alias Chene
- Edgar yovani Calderón Calderón, alias Panon
- Boris Brandon Calderón Villatoro, alias León
- Fredy Estuardo Villatoro Calderón, alias Nalo
- Juan Carlos Escobedo Herrera, alias Ducati
- Marvin Waldemar Méndez Aldana, alias Don Pelado
- Germán Zaldana Lima, alias Gorgo
- Arnoldo Bexsael Morales Aguilar, alias Bex
- Ranferi Godínez Vásquez, alias Chilo
- Máximo Morales-Godinez, alias Max
A los vinculados se les acusó de conspiración para la distribución internacional de cocaína y conspiración para poseer con intención de distribuir cocaína.