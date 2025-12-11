EEUU señala a 13 guatemaltecos de vincular en el narcotráfico

-

La justicia estadounidense reveló la acusación formal contra 13 guatemaltecos vinculados a narcotráfico.

Si bien, la acusación hacia los trece guatemaltecos vinculados se dio a conocer en junio de este año, realmente fue desde 2019 que la Oficina fiscal general de los Estados Unidos del Distrito Sur de California publicó un gran jurado de San Diego donde indicaron que los señalados forman parte de una estructura criminal que trasiega cocaína.

Tras la muerte de Baldemar Calderón Carrillo, alias Don Balde, quedan 12 herederos del imperio del narcotráfico. A Don Balde se le perseguía junto a los otros miembros hasta que el 13 de junio de 2025 agentes federales recibieron información de su fallecimiento durante un ataque entre narcotraficantes y fuerza de seguridad mexicanas.

Según un informe de la PNC entregado al diputado José Chic.

El Cartel de Sinaloa ingresó a Guatemala para atacar a sus adversarios del Cartel Chiapas-Guatemala. (Foto: Soy502)

Según la justicia, los sindicados vinculan al narcotráfico por medio de la fundación del cártel de Chiapas y Guatemala, operando desde La Mesilla en La Democracia, Huehuetenango. Estas imputaciones se realizaron contra las siguientes personas:

Baldemar Calderón Carrillo, alias Don Balde

Amado Calderón Calderón, alias Don Juan

Walfre Donaldo Calderón Calderón, alias Teniente Jr.

Ceidner Iván Calderón Villatoro, alias Chene

Edgar yovani Calderón Calderón, alias Panon

Boris Brandon Calderón Villatoro, alias León

Fredy Estuardo Villatoro Calderón, alias Nalo

Juan Carlos Escobedo Herrera, alias Ducati

Marvin Waldemar Méndez Aldana, alias Don Pelado

Germán Zaldana Lima, alias Gorgo

Arnoldo Bexsael Morales Aguilar, alias Bex

Ranferi Godínez Vásquez, alias Chilo

Máximo Morales-Godinez, alias Max

A los vinculados se les acusó de conspiración para la distribución internacional de cocaína y conspiración para poseer con intención de distribuir cocaína.