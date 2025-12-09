¿A quiénes busca el Cartel de Sinaloa según una manta?

-

El Cartel de Sinaloa busca ganar territorio y aprovechó a enviarle un mensaje al Gobierno de Guatemala tras enfrentamiento contra el Cartel Chiapas y Guatemala.

El Cartel de Sinaloa (CDS) dejó algunas mantas colocadas en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, tras el enfrentamiento contra el Cartel Chiapas y Guatemala (CCYG), el pasado lunes 8 de diciembre.

En una de estas mantas, se dirigieron directamente hacia el Gobierno de Guatemala, donde colocaron la leyenda "no protejas a Antonio Martínez, alias "Toño", y Bladimir Lopez Orantes, porque te van a calentar tu país, vamos por ellos, atte: CDS".

(Foto: cortesía)

Según un video difundido en redes sociales durante 2023, Artemio Gudiño, alias "El Temo", en el que permitió conocer cuáles son los presuntos nexos que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien está aliado con el CCYG, tendría con militares mexicanos.

En dicho video, se reveló que Martínez es presuntamente sobrino de López Orantes, alias "Ruso", y que ambos fueron identificados como "jefes de plaza", quienes se encargarían de coordinar tráfico de cocaína y el secuestros.

En otra de las mantas, se menciona a un tal "Teniente", quien sería Walfre Donaldo Calderón, este sería hijo de Baldemar Calderón Carrillo, alias "Tío Balde", quien falleció en un enfrentamiento en junio pasado, en Huehuetenango.

(Foto: cortesía)

El enfrentamiento

El pasado lunes 8 de diciembre, integrantes del CDS ingresaron a territorio guatemalteco y con armas de grueso calibre ejecutaron ataques armados en varios municipios de San Marcos y Huehuetenango, fronterizos con México.

El objetivo del CDS habría sido atacar al grupo contrario, el CCYG, donde dejaron varias mantas en las que le piden a las autoridades guatemaltecas "no proteger" al grupo rival.

El Ejército de Guatemala confirmó los hechos y aseguró que en uno de ellos, en la aldea Agua Zarca, ubicada en Santa Ana Huista, Huehuetenango, repelieron el ataque registrado contra comunidades.

También se procedió a la incautación de armas de grueso calibre, drones y otros artículos.