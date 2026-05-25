Balacera deja tres fallecidos y dos heridos esta tarde en San José Pinula

Una intensa balacera sucedió la tarde de este lunes 25 de mayo, en la 3a. avenida y 4a. calle de la zona 3 de San José Pinula.

Bomberos Voluntarios arribaron al lugar de los hechos, en donde localizaron cinco víctimas con heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Los socorristas confirmaron que tres de ellas ya habían fallecido debido a la gravedad de las heridas, mientras las otras dos personas recibieron atención prehospitalaria en el lugar.

Los heridos fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Posteriormente los dos heridos fueron trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

Las víctimas aun no han sido identificadas, por lo que las autoridades se encargarán de realizar las investigaciones y determinar el motivo de este hecho de violencia que ha alarmado a los vecinos del sector.

Las víctimas del ataque armado aun no han sido identificadas. (Foto: Bomberos Voluntarios)