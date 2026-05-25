AC Milan destituye a Allegri y a media cúpula deportiva

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El AC Milan rescindió este lunes los contratos de su entrenador, Massimiliano Allegri, y de varios miembros de la dirección deportiva, un día después de la derrota en casa por el torneo italiano que lo dejó sin la clasificación a la Champions.

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El club rossonero terminó la temporada 2025-2026 de la Serie A en la quinta posición, tras lo cual anunció las marchas de Allegri y del administrador general, Giorgio Furlani, del director deportivo, Igli Tare, y del director técnico Geoffrey Moncada.

En cambio, el antiguo delantero sueco del club, Zlatan Ibrahimovic, asesor especial del propietario y muy criticado por los tifosi, ha conservado su puesto.

El Milan llegaba tercero y, por lo tanto, en zona de clasificación a la próxima Champions el domingo, antes de su partido de la última fecha, pero terminó en el quinto puesto tras su derrota 2-1 ante el Cagliari.

⚫️ BREAKING: AC Milan have SACKED Massimiliano Allegri.



The coach leaves with immediate effect. pic.twitter.com/OMe2YDnQpr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2026

Allegri, de 58 años, permaneció en el cargo menos de un año. El exentrenador de la Juventus, que ya había dirigido al Milan entre 2010 y 2014, paga el derrumbe de su equipo en la segunda vuelta. De hecho, solo ha sumado 28 puntos en las últimas 19 fechas, frente a los 42 en la primera vuelta.

Para el nuevo DT, la prensa especializada cita los nombres de Antonio Conte, que acaba de rescindir su contrato con el Nápoli, y de Raffaele Palladino, actualmente al frente del Atalanta.