Arriba Guate cumple una década de sueños cumplidos

Este 2025, la campaña institucional Arriba Guate cumple diez años y lo celebra más fuerte que nunca bajo el lema ¡Te hacemos la bulla!
Con esta iniciativa, Elektra, Banco Azteca e Italika rinden homenaje a los guatemaltecos que logran salir adelante, estrenan y equipan sus hogares, cumplen sus sueños y avanzan día a día, a través de una oferta comercial pensada para sus necesidades.
Arriba Guate reconoce tanto a las familias que mejoran su calidad de vida con productos y servicios financieros accesibles, como a atletas olimpicos que inspiran con su disciplina y pasión, entre ellos:
- Erick Barrondo, primer medallista olímpico de Guatemala y embajador de marca Elektra e Italika.
- Jean Pierre Brol, referente internacional en tiro deportivo y medallista olimpico de Guatemala y embajador de marca Elektra e Italika.
- Juan Diego Blas Fernández, atleta paralímpico de tiro con arco, quien representará al país en el World Archery Para Championships 2025 en Gwangju, Corea en septiembre 2025, participación apoyada por las empresas Elektra, Banco Azteca e Italika.
La campaña ofrece oportunidades concretas para los consumidores con ofertas y descuentos especiales cada semana en categorías como hogar o entretenimiento, regalos por compra en Elektra y el Préstamo Sin Peros de Banco Azteca.