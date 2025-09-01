Arriba Guate cumple una década de sueños cumplidos

Este 2025, la campaña institucional Arriba Guate cumple diez años y lo celebra más fuerte que nunca bajo el lema ¡Te hacemos la bulla!

Con esta iniciativa, Elektra, Banco Azteca e Italika rinden homenaje a los guatemaltecos que logran salir adelante, estrenan y equipan sus hogares, cumplen sus sueños y avanzan día a día, a través de una oferta comercial pensada para sus necesidades.

, director de Canales Físicos y Digitales de Grupo Elektra Guatemala.

“ Invitamos a los guatemaltecos a visitar nuestras tiendas Elektra y agencias Banco Azteca, o conseguir sus ofertas en línea y realizar sus operaciones financieras por la App Banco Azteca GT. ”

Arriba Guate reconoce tanto a las familias que mejoran su calidad de vida con productos y servicios financieros accesibles, como a atletas olimpicos que inspiran con su disciplina y pasión, entre ellos:

La campaña ofrece oportunidades concretas para los consumidores con ofertas y descuentos especiales cada semana en categorías como hogar o entretenimiento, regalos por compra en Elektra y el Préstamo Sin Peros de Banco Azteca.

“ Estamos convencidos de que Arriba Guate es mucho más que una campaña: es un símbolo de progreso. En el mes patrio y de orgullo nacional, apoyamos a través de una oferta comercial accesible. ”

Rosa María Castañeda

, directora de Marketing de Grupo Elektra Guatemala.