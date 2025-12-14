Elenco de "Friends" firmó obras de arte benéficas

- Las obras están inspiradas en las ondas sonoras del tema de Friends. PODRÍA INTERESARTE: La popularidad de "Friends" mantiene a sus actores millonarios Los actores de la icónica serie se reúnen para apoyar la iniciativa benéfica de la Fundación Matthew Perry, dos años después del fallecimiento del actor que la fundó. Jennifer Aniston y Courteney Cox participan en la iniciativa benéfica. (Foto: Instagram) La organización compartió recientemente fotografías que muestran a Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow firmando pinturas abstractas. Las obras de arte fueron diseñadas junto al artista Tim Wakefield y la organización Soundwaves Art, inspiradas en las ondas sonoras del tema principal de Friends. David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow se suman al homenaje solidario. (Foto: Instagram) DESCUBRE: Los 25 capítulos más famosos de Friends Cada actor tiene un cuadro distinto y son de edición limitada. Los precios rondarán entre Q800 sin autógrafo y Q4800 autografiado. Ya están disponibles a través de la página web oficial de la fundación. Cada actor firmó una pintura abstracta de edición limitada. (Foto: Instagram) Los fondos recaudados serán utilizados para combatir las adicciones y diversas causas seleccionadas por los propios miembros del elenco.