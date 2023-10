¡Eliminados! El Inter Miami y Leo Messi se hunden en la MLS

-

Lionel Messi y el Inter Miami no podrán disputar la fase final del campeonato estadounidense.

Pese al retorno de Lionel Messi tras su lesión, el Inter Miami perdió 1-0 ante el FC Cincinnati este sábado y quedó matemáticamente fuera de la lucha por entrar a los playoffs de la liga norteamericana (MLS).

Messi, que arrancó como suplente, saltó al césped en el minuto 55 pero no pudo evitar que el FC Cincinnati se impusiera con una diana de Alvaro Barreal en el 78 en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale (afueras de Miami).

Álvaro Barreal off the rebound to give @fccincinnati the lead late against Inter Miami. pic.twitter.com/DpZEQ2O01H — Major League Soccer (@MLS) October 8, 2023

El Inter, que necesitaba ganar para asegurarse seguir con vida, se quedó en el lugar 14 de la Conferencia Este con 33 puntos.

Aunque le quedan dos partidos por jugar, el equipo que dirige Gerardo Martino se encuentra a siete puntos de la novena plaza, la última que da acceso a playoffs, que ostenta el DC United.

Messi, que volvía tras cuatro partidos de baja, lució fuera de ritmo y no pudo ser esta vez el salvador de Miami, que encajó la primera derrota en los 13 partidos en los que ha contado sobre el césped con el capitán albiceleste.

Legend Messi is angry about the Cincinnati player's portrayal pic.twitter.com/FcEoTPuF7N — leomessi_goatnews (@LeoGoatNews) October 8, 2023

El siete veces ganador del Balón de Oro se incorporará ahora a la selección argentina para los compromisos de eliminatorias mundialistas frente a Paraguay del 12 de octubre y Perú del 17.