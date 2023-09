Ella era Nohemí Gómez, la reina de belleza que falleció tras sufrir acoso

-

La muerte de Nohemí Gómez, reina de belleza de Quiché, causó conmoción entre los guatemaltecos tras darse a conocer que sufría de acoso.

EN CONTEXTO: El último mensaje que compartió reina de belleza fallecida

La muerte de María Nohemí Gómez, reina de la Feria 2023-2024 de San Juan Cotzal, Quiché, conmocionó a los guatemaltecos.

Nohemí era originaria de la aldea conocida como San Felipe Chenta Cotzal, Quiché, y le decían cariñosamente "Mimi". Tras confirmarse su deceso, en redes sociales sus amigos cercanos lamentaron que la reina de belleza haya decidido ponerle fin a su vida, esto por los ataques que recibía en redes sociales.

La joven recientemente había participado en el certamen Señorita Quiché, donde buscó la corona para representar a su departamento. Nohemí además de dedicarse al mundo de la belleza, también era profesional de la enfermería.

(Foto: captura de pantalla)

Así fue confirmada su muerte

Fue el miércoles 30 de agosto cuando trascendió la noticia de la muerte de Nohemí. Varias organizaciones de belleza difundieron esquelas en honor a la joven donde lamentaron el trágico final.

La organización "Miss Mundo Ibérico Departamento de Guatemala" resaltó un mensaje de conciencia sobre el bullying (acoso) cibernético, y se solidalizaron con la familia de la víctima.

"Cada vez que subes algo a Internet, tienes dos opciones: Puedes añadir felicidad al mundo o puedes hacer que le reste felicidad. Hoy lamentamos la pérdida de María Nohemí Gómez, señorita San Juan Corzal, Quiché", escribió dicha organización en sus redes sociales.

(Foto: captura de pantalla)

Indignación en redes sociales

La muerte de Nohemí generó incertidumbre e indignación entre los usuarios de redes sociales. Las personas le desearon el descanso eterno, y otros internautas dedicaron mensajes de reflexión.

"No tenemos ningún derecho, ¡NINGUNO! Para opinar sobre el cuerpo, vestuario, condición económica, trabajo o profesión de alguien; siempre he dicho, ocúpese de su vida y ya (...)", "Qué triste, por eso debemos de pensar antes de comentar porque no sabemos el daño psicológico que podemos estar ocasionando", "Realmente es increíble como hay palabras que pueden destruirnos emocionalmente", fueron algunos de los comentarios que escribieron los usuarios.