Harry Styles ganó mejor disco del año en los Grammy Awards

La celebración de la 65 edición de los Grammy Awards en la Crypto.com Arena fue muy intensa y estuvo plagada de sorpresas, entre ellas el récord de Beyoncé por los 32 premios.

Harry Styles se llevó el codiciado Grammy al Álbum del año este domingo en Los Ángeles, sorprendiendo en una categoría en la que muchos apostaban por grandes favoritas como Beyoncé y Adele.

"Esto no me pasa con mucha frecuencia, muchas, muchas gracias", dijo la sensación del pop al recibir el premio con su "Harry's House", su tercer disco con acústicas suaves y sintetizadores que se complementan con letras personales.

Además de Beyoncé y Adele, Styles destronó otros fuertes competidores como el rapero y ganador del Pulitzer, Kendrick Lamar, y el astro puertorriqueño Bad Bunny, quien hizo historia al ser nominado a la categoría con un álbum totalmente grabado en español.

HARRY STYLES WORLD DOMINATION pic.twitter.com/ysde7ZAIiq — َ (@larryshousei) February 6, 2023

lo primero que hizo harry styles al ganar ALBUM OF THE YEAR fue abrazar a la señora con una alegría y sinceridad, si hubiera más gente como él en este mundo seria un lugar mejor #GRAMMYspic.twitter.com/QCClHMJ1uC — xime (@hsoftbaby) February 6, 2023

ESTE ES EL LISTADO DE LOS GANADORES DE LA NOCHE:



Mejor Disco del Año: Harry Styles - 'Harry's house'



Mejor Canción del Año: "Just Like That" de Bonnie Raitt,

Mejor Vídeo Musical: Taylor Swift - 'All Too Well: The Short Film'



Mejor Canción Pop: Adele - 'Easy on me'



Mejor Canción Pop dúo/grupo: Sam Smith y Kim Petras - 'Unholy'



Mejor Álbum Pop Vocal: Harry Styles - 'Harry's house'



Mejor Grabación Dance/Electrónica: Beyoncé - 'Break my soul'



Mejor Álbum Dance/Electrónica: Beyoncé - 'Renaissance'



Mejor Álbum Rap: Kendrick Lamar - 'Mr Morale y the Big Steppers'



Mejor Álbum Música Urbano: Bad Bunny - 'Un verano sin ti'



Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo: Rosalía - 'Motomami'



Mejor canción tradicional RnB: Beyoncé - 'Plastic off the sofa'



Mejor Interpretación Rock: Brandi Carlile - 'Broken Horses'



Mejor Grabación del Año: Lizzo - 'About damn time'



Mejor Artista Revelación: Samara Joy



Mejor Vídeo Musical de Formato Largo: Rosalía - 'Motomami' (TikTok Live Performance)