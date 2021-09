Emiliano Godínez, el físico guatemalteco que destaca en Alemania

Emiliano Godínez aplica sus conocimientos de física en investigaciones realizadas en universidades de Alemania.

Cristian Emiliano Godínez Ramírez es un físico guatemalteco que actualmente se especializa en Alemania. Su amor por lo que hace y su amplio conocimiento por las matemáticas desde niño lo han llevado muy lejos.



Tiene un “Bachelor of Science in Physics with minor in Electrical Engineering” (Licenciatura de Ciencias en Física con un grado menor en Ingeniería Eléctrica) de Jacobs University, ubicada en Bremen, ciudad que se encuentra al norte del país europeo, graduándose con honores e ingresando a la lista “presidencial” de la institución, a la que solo tiene acceso el 10% de los graduandos de los últimos 3 años según su promedio: 1.20 de 1.0 en el sistema alemán (arriba del 96%).

También integró el equipo de fútbol de la universidad y fue presidente del club de física, además de ser uno de los organizadores del evento: “Women in International Leadership” (Mujeres en el liderazgo internacional). Ingresa aquí para conocer la carrera.

Su niñez en las ciencias:

Su inspiradora historia motiva a todo aquel que tenga un sueño y lo quiera materializar. Su disciplina y esfuerzo lo llevaron a lugares que forjaron su preparación, al estudiar durante toda su niñez a través de becas, pues su familia no contaba con recursos para su formación académica.

Godínez ingresó al Centro Educativo Técnico Kinal donde inició su nivel medio.

“En Kinal a mi familia le hicieron un estudio socioeconómico para determinar la cantidad que podía aportar, esto ayudó bastante para poder costear una educación sin tener que incurrir en gastos que habrían perjudicado nuestra estabilidad económica”, contó a Soy502.

Luego estudió en el Liceo Javier en la jornada vespertina, “Nuevamente nos ayudó tanto académica como económicamente”, afirmó.

Gracias a sus buenas notas y su participación en distintas olimpiadas de ciencia ingresó al Colegio Montano donde le ofrecieron una beca de más del 50%.

Emiliano obtuvo 3 medallas en 3 diferentes olimpiadas: en 2015 fue parte del equipo del Liceo Javier en la Olimpiada Nacional de Ciencias de Guatemala participando en el área de matemáticas donde quedó entre los primeros 5 lugares del país, esto le valió una invitación para participar en la primera competencia internacional: “La Olimpiada Mesoamericana de Física”, organizada por el Mesoamerican Centre for Theoretical Physics en México, donde fue campeón de Guatemala, además viajó al país vecino para recibir un curso de física teórica.

Emiliano pone en alto el nombre del país con su carrera. (Foto: Emiliano Godínez)

También participó en: Olimpiada Nacional de Ciencias ONC-Matemática 2015 (USAC), donde recibió mención honorífica; Olimpiada Jesuita Centroamericana de Física 2015 (Colegio Jesuitas de Centroamérica), donde obtuvo el bronce; I Olimpiada Mesoamericana de Física 2015 (México) donde fue Campeón de Guatemala; III Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física OCCAFI 2016 (Universidad de El Salvador), donde recibió plata; ONC-Física 2016 (USAC), donde obtuvo bronce y la XXII Olimpiada Iberoamericana de Física 2017 (UAN Colombia) donde se hizo del bronce.

Cómo surgió la oportunidad de estudiar en Alemania:

“Desde que empecé el bachillerato tenía la meta de estudiar en una universidad fuera de Guatemala guiado por la motivación de acceder a un mejor nivel de educación. Me informé acerca de los requisitos y empecé a prepararme para los exámenes que solicita la mayoría de universidades del mundo como el SAT y el TOEFL, al mismo tiempo que me preparaba para mi última y más grande competencia: la XXII Olimpiada Iberoamericana de Física", contó el guatemalteco a Soy502.

El SAT es un examen estandarizado que evalúa la capacidad de lectura crítica y conocimientos de matemática para realizar estudios de pregrado y el TOEFL es una prueba estandarizada de dominio del idioma inglés que solicitan instituciones académicas y profesionales de habla inglesa alrededor del mundo.

Emiliano durante el Congreso de Física y matemáticas en Guatemala. (Foto: Oficial)

“Apliqué a universidades de países como Estados Unidos, Canadá y Alemania, me encontraba en una situación un poco difícil económicamente. Había sido aceptado en 2 o 3 Universidades pero los costos de matriculación y vivienda eran demasiado altos y mi familia no tenía los medios para costearlos. Opté por la oferta de Jacobs University en Bremen, Alemania. Me ofrecían una ayuda económica del más del 75% para que yo pudiera estudiar. Esta fue una mezcla de beca basada en mi rendimiento académico, situación económica y un préstamo, que tengo que pagar ahora que terminé la carrera” contó.

El guatemalteco iniciará su maestría en Munich, Alemania. (Foto: Emiliano Godínez)



"En la Universidad participé en una olimpiada inter-universitaria a nivel mundial donde con mi equipo escribimos un artículo científico acerca de cómo enviar una nave espacial propulsada con luz solar hacia la estrella llamada Próxima Centauri, obtuvimos una medalla de plata", explicó.

Nuevos Proyectos:



El guatemalteco iniciará en octubre del 2021 su maestría llamada “Quantum Science and Technology” (Ciencia Cuántica y Tecnología) que realizará en la ciudad de Munich, Alemania.

“Este es un joint-degree (programa de doble titulación que significa que un estudiante trabaja dos grados en la misma o diferentes instituciones en paralelo) impartido por dos de las mejores universidades de Alemania y el mundo: la Technische Universität München (TUM) y Ludwig Maximilians Universität München (LMU). El departamento de física de la primera se encuentra en la posición número uno de Alemania y en la número 16 del mundo.

"El programa consiste en estudiar la forma de traducir los resultados de la investigación y desarrollo en ciencia (en áreas como física y química) y en matemática e ingeniería (en áreas como informática e ingeniera eléctrica), en aplicaciones de la vida real como sensores cuánticos, algoritmos cuánticos, materiales cuánticos, criptografía y computadoras cuánticas. Todos estos explotan fenómenos de la física cuántica, como la superposición y el entrelazamiento”, comentó.

Emiliano Godínez trabaja en investigaciones. (Foto: Emiliano Godínez)

Muchos de los servicios de transporte como trenes, sistemas de metro o tecnología similar que se usa día a día en países desarrollados o los programas que se necesitan en empresas de tecnología, programas por computadora o servicios de acceso a la información como internet, necesitan de la cuántica para funcionar.

“Basado en mi trabajo de investigación para mi tesis me siento especialmente atraído por la computación y simulaciones cuánticas. Empresas como Google y Amazon se encuentran en el proceso de investigación y desarrollo de algoritmos y computadoras cuánticas que superen el rendimiento de las computadoras clásicas actuales. Uno de los ejemplos más famosos del uso de estas es su implementación en la criptografía, que cambiaría totalmente el panorama actual, como los datos e información que son transmitidos y encriptados. Otras aplicaciones se encuentran en el modelaje de fenómenos climáticos, financieros y moleculares, así como su uso en Inteligencia Artificial IA para manejar Software que va más allá de los limites de las computadoras actuales”, explicó, comentando qué posibilidades hay en su campo.

Acerca de si hace actualmente trabajos e investigaciones relacionadas con su área expresó:

“Durante mis estudios trabajé como asistente de cátedra (Teaching Assistant en inglés) para sufragar algunos gastos. En los últimos meses trabajé en mi propia investigación y luego he trabajado como asistente de investigación. También trabajé en un proyecto junto a otra universidad de Bremen y una empresa privada donde tenía que usar programación y Aprendizaje Automático (Machine Learning) para implementar un método de seguridad.”

Emiliano durante el Congreso Estudiantil de Física y Matemática de Guatemala. (Foto: Oficial)

“Hace poco, apliqué a unos trabajos para costearme los gastos de vivienda y otras cosas durante la maestría y la semana pasada me ofrecieron un trabajo en la universidad donde voy a estudiar. Voy a desarrollar una página web donde los estudiantes tengan acceso a varias herramientas para trabajar su tesis y almacenarla en la base de datos”.

El guatemalteco aconseja a quienes deseen dedicarse a las ciencias: “Lo más importante es buscar oportunidades activamente, informarse bastante y estar preparado para dedicar el tiempo y esfuerzo necesario. El proceso puede llegar a consumir mucho tiempo, pero sin duda vale muchísimo la pena. Una de las cosas más importantes es no quedarse con lo que las instituciones nos aportan, es crucial que encontremos eso que nos apasiona y nos dediquemos a ir más allá del estándar. A las universidades les gusta ver que el estudiante no es solo un 100 en la boleta de calificaciones si no alguien que realmente tiene una pasión y sueño por el qué luchar”.

Emiliano durante el Congreso Estudiantil de Física y Matemática de Guatemala: