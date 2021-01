Emilio Arriola tiene 29 años y sufre de insuficiencia renal crónica desde hace nueve años.

El joven maestro perdió su empleo y busca una oportunidad de trabajo para poder costear sus medicamentos.

"El trabajo lo perdí hace unos meses, por la pandemia cerró el colegio al quedarse sin alumnos. Era un colegio pequeño de colonia", explicó. Emilio tenía un año y seis meses de laborar en el establecimiento educativo.

Así que el joven publicó su hoja de vida en Twitter para buscar una oportunidad laboral.

Hola buenos dias alguien que sepa de un trabajo de maestro en educación primaria que sea en la capital ó mixco? Acabo de perder mi trabajo soy paciente renal crónico y necesito para medicamentos les agradecería si lo pueden compartir #Guatemala #trabajoGuatemala pic.twitter.com/iqUK3rSHRf — Emilio Arriola Bonilla (@arriola_bonilla) January 4, 2021

"¿Alguien que sepa de un trabajo de maestro en educación primaria que sea en la capital o Mixco? Acabo de perder mi trabajo, soy paciente renal crónico y necesito para medicamentos", escribió.

Su publicación ha sido compartida por varias personas y ya ha recibido algunas propuestas de empleo.

"Recibí una llamada que me dio mucha esperanza porque fue de un colegio de renombre, que me pidió mandara mi currículum y me iban a tomar en cuenta. Me emocionó muchísimo, lloré en ese momento", dijo.

Emilio indica que gasta alrededor de Q1,500 mensuales en medicamentos para controlar la presión y en transporte para acudir a su tratamiento de hemodiálisis tres veces por semana.

"Llevo 9 años en tratamiento y buscando un riñón. He pasado muchas cosas con mi enfermedad y un trabajo me daría la esperanza de poder llevar una vida más o menos normal... tenía planes de casarme con mi novia el otro año y así no puedo", expresó.

Según el Banco de Guatemala (Banguat), la crisis por el Covid-19 dejó al menos a 60 mil personas sin un empleo formal.

Estas estadísticas son con base en los informes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

El presidente del Banguat, Sergio Recinos, señala que no hay estudios para establecer el impacto de la pandemia en el trabajo informal.

