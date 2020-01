Así se despide del Congreso Juan Manuel Giordano

Luego de ocupar una curul durante ocho años en dos legislatura, el polémico diputado Juan Manuel Giordano se retira este martes.

Para despedirse, el "dipukid" realizó una publicación en Instagram en la que asegura haber dado lo mejor de él durante su paso por el Organismo Legislativo.

"Solo me queda decir: ¡GRACIAS! Durante dos legislaturas (8 años) di siempre lo mejor de mi (inclusive mi juventud); cometiendo errores, logrando victorias y luchando por un mejor País. Mañana cerraré un ciclo, del cual me siento enteramente orgulloso y satisfecho. Dios me permite salir por la puerta principal, con la frente en alto y mi corazón pintado de los colores de mi Guate #LegislandoPorGuate", escribió el parlamentario oficialista junto a una fotografía suya en el Portal del Comercio.

El legislador oficialista llegó a la cúspide de su carrera política en 2019, cuando se convirtió en segundo secretario del Congreso.

Aún puede seguir como diputado

Giordano se postuló en el Listado Nacional del Frente de Convergencia Nacional en las elecciones de junio de 2019, pero no consiguió los votos para su reelección.

A pesar de esto, el joven legislador aún tiene posibilidad de seguir siendo diputado debido a que el parlamentario Armando Melgar Padilla sufre quebrantos de salud y aún se desconoce si se presentará a ser juramentado este martes.

En caso de que Melgar Padilla no asista, la nueva Junta Directiva deberá decidir si se declara vacante la curul; en ese caso, Giordano asumiría como diputado.

En 2015, Giordano ocupó la octava casilla del Listado Nacional de Diputados por el partido Lider; sin embargo, esta agrupación política solo obtuvo siete curules por ese listado.

Giordano se vio beneficiado por la desgracia ajena: el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no permitió que Jaime Martínez Lohayza, quien ocupaba la tercera casilla, fuera electo porque la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) lo señalan de financiar sus actividades políticas con dinero del narcotráfico. Con esto, Giordano obtuvo una curul para la actual legislatura.

Tránsfuga

El joven parlamentario llegó al Congreso en 2012 cuando tenía 19 años, ahí obtuvo el sobrenombre de "dipukid", y se convirtió en el legislador más joven de la historia de Guatemala.

El "Dipukid" llegó al hemiciclo de la mano de Compromiso, Renovación y Orden (CREO) en 2012. El día que fue juramentado se cambió a la Unión del Cambio Nacional (UCN), un año después tuvo un breve paso por Libertad Democrática Renovada (Lider), luego se incorporó a la bancada Todos, posteriormente se volvió independiente, semanas después regresó a Lider, partido con el que buscó su reelección en 2015.

Tras la derrota de Manuel Baldizón en la segunda vuelta electoral de 2015, Lider se debilitó y Giordano migró al Movimiento Progresista (Pro) y desde 2016 integra las filas del oficialismo.