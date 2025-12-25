Versión Impresa
El show de luces para despedir este 2025 en Antigua Guatemala

  • Por Reychel Méndez
25 de diciembre de 2025, 15:54
Una actividad para despedir el 2025. (Foto ilustrativa: Pexels)

La Antigua Guatemala iluminará el cielo para recibir el 2026 con alegría. 

La Municipalidad de Antigua Guatemala hace una invitación abierta a quienes quieran participar en una mágica noche para despedir al 2025 y recibir el 2026 con un show de luces que iluminarán la ciudad colonial. 

La celebración contará con la presencia den un DJ en vivo que pondrá un ambiente divertido para compartir con familia y amigos. 

Según la información proporcionada, la actividad se llevará a cabo el próximo 31 de diciembre a partir de las 23:00 horas en la Plaza Mayor, frente al ayuntamiento de la Antigua Guatemala. 

Esta será una actividad totalmente gratuita para que los presentes disfruten la última noche del año. 

