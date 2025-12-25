La Navidad de los Arjona en la playa

Ricardo Arjona hijo compartió cómo vivió Navidad, en la playa junto a Olivia.
El productor mostró algunas fotografías junto a su pequeña, disfrutando del amanecer.
Los Arjona disfrutan de la naturaleza, el mar y la arena negra en estos días de unión, paz y la celebración del nacimiento de Jesus.
La residencia "Lo que el seco no dijo" en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias d la Ciudad de Guatemala, concluyó con mucho éxito, ahora la familia estaría disfrutando de un merecido descanso.
Olivia ha agregado una luz muy especial al clan y los fanáticos de su abuelo ya la quieren mucho.
