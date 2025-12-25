Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

La Navidad de los Arjona en la playa

  • Por Selene Mejía
25 de diciembre de 2025, 12:17
Así celebraron los Arjona la Navidad. (Foto: Instagram)

Así celebraron los Arjona la Navidad. (Foto: Instagram)

Ricardo Arjona hijo compartió cómo vivió Navidad, en la playa junto a Olivia. 

OTRAS NOTICIAS: Así luce Olivia, la nieta de Ricardo Arjona, en Navidad

El productor mostró algunas fotografías junto a su pequeña, disfrutando del amanecer.

Los Arjona disfrutan de la naturaleza, el mar y la arena negra en estos días de unión, paz y la celebración del nacimiento de Jesus. 

La residencia "Lo que el seco no dijo" en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias d la Ciudad de Guatemala, concluyó con mucho éxito, ahora la familia estaría disfrutando de un merecido descanso. 

Olivia ha agregado una luz muy especial al clan y los fanáticos de su abuelo ya la quieren mucho. 

MIRA: 

ricardo arjona hijo olivia 1
Foto: Instagram.

ricardo arjona hijo olivia 2
Foto: Instagram.

ricardo arjona hijo olivia 3

ricardo arjona hijo olivia 4
Foto: Instagram.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar