Belinda reaparece en sus redes con emotiva reflexión tras ruptura con Nodal

Belinda volvió a manifestarse a través de redes sociales, en esta ocasión fue con un conmovedor y emotivo mensaje dedicado a las mujeres.

OTRAS NOTICIAS: El nuevo y fuerte mensaje de Belinda contra quienes la atacan

A pocos días de haber pedido a los medios de comunicación y seguidores respeto sobre sus decisiones personales, Belinda volvió a ser el centro de atención al emitir un nuevo mensaje.

En esta ocasión, se trata de un emotivo texto, con que deja ver que se mantiene positiva pese a los complicados momentos que vive tras el fin de su compromiso con Christian Nodal.

Además, su publicación está destinada al empoderamiento femenino.

“Es el momento perfecto para agradecer a Dios por todos los milagros en tu vida, agradecer a tu alma por su fortaleza y bondad. Recuerda quién eres y por qué viniste, que el amor es la base de todo. No vinimos a la tierra a trabajar como esclavos y ser prisioneros de una fuente ideológica, donde al encontrarte a ti mismo encuentras la fuerza del universo”, inicia el mensaje.

“Vine a la tierra como misionera del amor, ese es el verdadero significado de Magela, y sin pena hoy me levanto y digo quién soy, soy amor, me encontré y comprendí todo, he puesto en práctica mi alma, misión, y desde entonces mi vida no ha sido más que luz”, se lee.

(Foto: captura de pantalla)

Finalmente, en su mensaje animó a las mujeres a seguir adelante y a valorarse, pues resaltó lo maravillosos seres que son.

“Mujeres, recuerden que somos agua y fluimos, somos seres divinos, a través de ustedes la energía para traer una vida a la tierra, dense el honor que se merecen por su fuerza son divinas. Renacemos, la parte de la nueva tierra”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Beli (@belindapop)

*Con información de Tv Notas.