El actor y presentador, Efraín Ruales, asesinado a sangre fría en Ecuador, brindó un emotivo mensaje justo antes de morir.

Muchos seguidores de Ruales se han dedicado a buscar mensajes y pistas que puedan llevarlos a identificar las posibles causas de su muerte y piden justicia para que todo se aclare.

Dentro los múltiples mensajes y videos, destaca un conmovedor llamado que hizo el actor durante un programa en vivo.

"Deje a un lado el orgullo, deje a un lado el ego, si tiene que pedir perdón a esa persona tan importante en su vida pídalo, si tiene que perdonar perdone también", expresó el conductor del show En Contacto, de la cadena Ecuavisa, una de las más importantes de la nación sudamericana.

"Uno nunca sabe cuándo la partida de esa persona tan importante, el llamado a ese descanso infinito va a llegar", concluyó Ruales.

Estas palabras forman parte de los mensajes que el actor acostumbraba enviar a sus fans, pero han causado mucho asombro debido a la relación del mensaje con lo ocurrido el día de la tragedia.

Este es el mensaje:

Por otro lado, la presentadora y actriz Alejandra Jaramillo, quien era novia de Ruales, lanzó un desgarrador cuestionamiento: ¿qué pasará con los cuatro hijos que queríamos, con el matrimonio y con los sueños?

“No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo. Cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento, no encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar”, expresó.

